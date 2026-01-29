Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura.
Con realidades y debuts diferentes, Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors chocan este jueves en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, con arbitraje de Jorge Baliño. Se podrá ver por TNT Sports.
El conjunto riocuartense buscará dar vuelta la página tras un estreno amargo en su regreso a la Primera División, donde cayó por 2-0 frente a Tigre en Victoria. Pese a haber sido el equipo con la derrota más abultada de la jornada inicial, en el sur de Córdoba prima el optimismo y la expectativa por el reencuentro con su público en este nuevo desafío profesional.
Argentinos Juniors, por su parte, arriba a este compromiso con el ánimo renovado luego de dejar atrás el golpe de la eliminación en Copa Argentina. El equipo de La Paternal viene de conseguir una victoria agónica en el Diego Armando Maradona ante Sarmiento, gracias a un cabezazo de Tomás Molina en el séptimo minuto de descuento.
Formaciones de Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026
Estudiantes RC: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Iván Delfino.
Argentinos Juniors: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
