Marcelo Gallardo explicó el presente de Paulo Díaz: por qué todavía sigue en River
El entrenador millonario habló del defensor chileno, confirmó que hubo ofertas rechazadas y detalló el rol que ocupará en un plantel con competencia interna.
River atraviesa el inicio de 2026 con un proceso de reordenamiento futbolístico tras un cierre de año irregular, y uno de los focos de atención pasa por la situación de Paulo Díaz. El defensor chileno, que fue titular indiscutido en otras etapas, todavía no sumó minutos oficiales en la temporada y quedó al margen de los primeros compromisos. En ese contexto, Marcelo Gallardo decidió referirse públicamente al tema y despejar dudas sobre el futuro inmediato del marcador central.
El último partido oficial del zaguero trasandino con la camiseta del Millonario fue la derrota en el Superclásico del 9 de noviembre, un encuentro que marcó un antes y un después en su ciclo reciente. Luego de ese compromiso, el chileno no volvió a ser convocado para los partidos ante Vélez y Racing, lo que alimentó las versiones de una posible salida en el mercado de pases de verano. Sin embargo, pese a que llegaron propuestas formales, el club optó por no avanzar en ninguna transferencia.
En la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Gallardo fue consultado directamente por el tema y brindó una explicación detallada. “Claramente hablo con él todos los días. Él tuvo la posibilidad de salir, encontramos que las ofertas no eran suficientes porque lo consideramos un jugador muy importante, de jerarquía”, expresó el entrenador, dejando en claro que la decisión de retenerlo fue consensuada y basada en una valoración deportiva.
Paulo Díaz corre de atrás para Marcelo Gallardo en River
El Muñeco también se refirió a cómo respondió el futbolista en el trabajo diario y cuál será su lugar dentro del equipo. “En base a eso, vimos su respuesta en la pretemporada, que la hizo bien y viendo el tiempo del mercado hablamos y dijimos que si se quedaba lo iba a tener en cuenta. Va a ser considerado y le toca arrancar de atrás. Él con gusto aceptó y dijo vamos para delante. Es un jugador importante más”, señaló, marcando que el defensor deberá ganarse su lugar desde atrás, pero sigue siendo parte del proyecto.
El panorama en la zaga central explica en parte esta situación. Gallardo comenzó el año apostando por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como dupla titular, mientras que como alternativas aparecen Ulises Giménez y Juan Carlos Portillo, quien puede desempeñarse en esa posición. Además, en las próximas semanas se sumará Germán Pezzella, lo que incrementará aún más la competencia en un sector clave del campo.
En ese contexto, Díaz deberá recuperar terreno en un plantel que prioriza el rendimiento actual por encima de los antecedentes. Para el club de Núñez, retener a un futbolista de selección y con experiencia internacional fue una señal clara de que no se trató de una cuestión de descarte, sino de una reconfiguración interna. Para el jugador, aceptar ese rol implica un desafío personal en una temporada donde el club busca reencontrarse con su mejor versión y sostener una competencia sana en cada puesto.
