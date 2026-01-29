Marcelo Gallardo explicó el presente de Paulo Díaz: por qué todavía sigue en River

El último partido oficial del zaguero trasandino con la camiseta del Millonario fue la derrota en el Superclásico del 9 de noviembre, un encuentro que marcó un antes y un después en su ciclo reciente. Luego de ese compromiso, el chileno no volvió a ser convocado para los partidos ante Vélez y Racing, lo que alimentó las versiones de una posible salida en el mercado de pases de verano. Sin embargo, pese a que llegaron propuestas formales, el club optó por no avanzar en ninguna transferencia.