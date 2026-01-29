Escándalo en Ayacucho: tres policías terminaron a las piñas en un hotel alojamiento y todo salió a la luz

Ante el temor de que la situación pasara a mayores y se produjera algún daño grave, el personal del hotel optó por comunicarse con la Policía para pedir ayuda. La sorpresa fue total cuando los patrulleros arribaron al lugar y los uniformados que intervinieron descubrieron que los protagonistas del escándalo eran colegas de la propia fuerza, lo que generó desconcierto y tensión adicional en un procedimiento ya de por sí delicado.

En medio del operativo, la escena se volvió todavía más caótica: hubo corridas por los pasillos del establecimiento y una de las mujeres involucradas intentó retirarse apresuradamente. Fue entonces cuando se produjo otro giro inesperado, ya que esa agente resultó ser la esposa de uno de los policías que había acudido tras el llamado de emergencia, lo que añadió un componente personal que complicó aún más el cuadro.

Según las versiones que circularon después del episodio, la discusión se habría desatado por celos y reproches dentro del grupo, y la mujer habría sido quien inició la agresión física al sentirse desplazada en la situación. En medio de la confusión y visiblemente afectado por lo que estaba ocurriendo, el efectivo que había llegado como parte del operativo terminó demorándola por alterar el orden, en un contexto cargado de tensión emocional.