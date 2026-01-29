Hallan sin vida al hombre que había sido arrastrado mar adentro en Santa Teresita
La víctima tenía 41 y era oriundo de Lanús. Había desaparecido el miércoles último cuando se introdujo al mar junto a su novia de 24, quien había sido rescatada por los guardavidas.
Un hombre, identificado como Mariadno Arredondo, que se encontraba vacacionando en la localidad de Santa Teresita fue hallado sin vida luego de que ingresara mar el miércoles último junto a su pareja, en una zona donde está prohibido ingresar al agua, siendo ambos arrastrados mar adentro por la corriente.
De hecho, vecinos de la zona señalaron a medios locales que el sector donde se produjo el episodio es considerado de alto riesgo por la presencia de corrientes intensas y variaciones bruscas de profundidad, especialmente en lunes cercanos a estructuras como muelles. Por esa razón, las autoridades reiteraron que la bandera roja indica prohibición total de ingreso al mar.
La mujer de 24 años logró ser rescatada en el momento de la emergencia por los guardavidas, pero la víctima no pudo ser localizada, motivo por el cual la Municipalidad de la Costa puso en marcha un amplio operativo.
De la intensa búsqueda participaron efectivos y rescatistas de Defensa Civil, de Bomberos Voluntarios de la localidad costera y de la Prefectura Naval Argentina, junto a un helicóptero que se sumó en las últimas horas.
Finalmente, el cuerpo del hombre de 41 años, identificado como Mariano Arredondo, fue encontrado este jueves por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía bonaerense, los prefectos y la División Drones, a la altura de la calle 50 y la costanera, en el límite entre Las Toninas y el barrio conocido como Costa Chica.
Fuentes policiales indicaron que Arredondo y su novia estaban de vacaciones en Santa Teresita y eran oriundos de la ciudad de Lanús; él era panadero de oficio y ejercía como tal en la zona sur del conurbano bonaerense.
El fiscal Pablo Gastón Gamaleri, de la Fiscalía Descentralizada N°11 de La Costa con asiento en Mar de Ajó, interviene en este caso que conmociona a la zona y ordenó la práctica de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento de Arredondo.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario