Hallan sin vida al hombre que había sido arrastrado mar adentro en Santa Teresita

Fuentes policiales indicaron que Arredondo y su novia estaban de vacaciones en Santa Teresita y eran oriundos de la ciudad de Lanús; él era panadero de oficio y ejercía como tal en la zona sur del conurbano bonaerense.

El fiscal Pablo Gastón Gamaleri, de la Fiscalía Descentralizada N°11 de La Costa con asiento en Mar de Ajó, interviene en este caso que conmociona a la zona y ordenó la práctica de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento de Arredondo.