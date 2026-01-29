El curioso posteo que hizo Kendry Paéz antes de sumarse a River
El futbolista publicó una imagen enigmática antes de sumarse al Millonario y despertó múltiples interpretaciones entre los hinchas.
La llegada de Kendry Páez a River es uno de los movimientos más inesperados del mercado de pases. El futbolista ecuatoriano de 18 años arribará en las próximas horas a la Argentina para incorporarse al equipo de Marcelo Gallardo, a préstamo por un año desde el Chelsea, tras su paso por el Racing de Estrasburgo.
Lejos de insistir con su continuidad en Europa, el jugador optó por regresar a Sudamérica para relanzar su carrera, una decisión cada vez más frecuente entre jóvenes talentos que no logran consolidarse rápidamente en el Viejo Continente.
El curioso posteo que hizo Kendry Paéz antes de sumarse a River
En medio de la expectativa por su arribo, el juvenil realizó un posteo que llamó poderosamente la atención. En su cuenta personal publicó la imagen de un pingüino caminando solo en medio de la nieve, con una montaña de fondo y la inscripción “2026”, sin agregar ningún texto explicativo ni nuevas publicaciones.
La imagen generó confusión y múltiples interpretaciones, pero los hinchas de River aprovecharon la ocasión para darle la bienvenida y enviarle mensajes de apoyo. “Bienvenido al más grande, Kendry”, “Tu año, ñaño”, “Aprovechá esta gran oportunidad. Rómpela en River y el Mundial es tuyo” y “Muchos éxitos, a recuperar nivel y romperla” fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.
El origen de la imagen corresponde al documental Encounters at the End of the World (2007), donde se observa a un pingüino alejándose de su grupo y del mar, una conducta antinatural para la especie. En redes sociales, esa escena fue resignificada tanto de manera negativa —asociada al agotamiento, el estrés o la desorientación— como positiva, vinculada a la rebeldía, la búsqueda personal y el desafío de salirse del camino establecido.
Por ahora, Páez no dio explicaciones sobre el sentido de su publicación y dejó que cada usuario le atribuya el significado que considere. Mientras tanto, el foco ya está puesto en su llegada a Núñez y en el nuevo desafío que asumirá con la camiseta de River.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario