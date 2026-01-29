El curioso posteo que hizo Kendry Paéz antes de sumarse a River

image

El origen de la imagen corresponde al documental Encounters at the End of the World (2007), donde se observa a un pingüino alejándose de su grupo y del mar, una conducta antinatural para la especie. En redes sociales, esa escena fue resignificada tanto de manera negativa —asociada al agotamiento, el estrés o la desorientación— como positiva, vinculada a la rebeldía, la búsqueda personal y el desafío de salirse del camino establecido.