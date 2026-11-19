Mundial Sub 17: qué necesita Argentina para clasificar a los 16avos tras perder con Australia
Tras el 0-2 ante Australia, la Selección de Placente juega con Mozambique el domingo y con Dinamarca el miércoles: qué resultados le sirven para clasificar.
La Selección Argentina Sub 17 está obligada a sumar en los dos partidos que le quedan en el Grupo C después de su debut en el Mundial de Qatar: perdió 0-2 con Australia. Si gana los dos, prácticamente se asegura el pase a los 16avos de final. Si gana uno, va a depender de otros resultados y de la diferencia de gol.
Según el reglamento del torneo, pasan a la primera ronda eliminatoria los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Por eso el tercer puesto todavía le puede servir a Argentina, siempre que lo alcance con puntos y sin una mala diferencia de gol.
Mundial Sub 17: qué necesita Argentina para clasificar a los 16avos tras perder con Australia
Así está la tabla del Grupo C
- Mozambique: 3 puntos (le ganó 4-0 a Dinamarca)
- Australia: 3 puntos (le ganó 2-0 a Argentina)
- Argentina: 0 puntos (diferencia de gol -2)
- Dinamarca: 0 puntos (diferencia de gol -4)
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Los resultados que le sirven a Argentina
- Si gana los dos partidos, llega a 6 puntos. Con esa cifra es primera o segunda del grupo o, en el peor de los casos, queda tercera en un triple empate. En ese último escenario estaría entre los mejores terceros.
- Si gana uno y empata el otro, suma 4 puntos, que en principio alcanzan para meterse entre los mejores terceros.
- Si gana solo uno y pierde el otro, queda con 3 puntos y depende de su diferencia de gol, que hoy es negativa, y de los demás grupos.
- Si no gana ninguno, queda prácticamente eliminada.
Cuándo juega Argentina y por dónde verlo
- Domingo 22 de noviembre, 12:30: Argentina vs. Mozambique (cancha 7, Aspire Zone).
- Miércoles 25 de noviembre, 12:30: Dinamarca vs. Argentina (cancha 7), en simultáneo con Australia vs. Mozambique.
- TV: DSports, TyC Sports y TV Pública. Online, por DGO, Flow, Telecentro Play y TyC Sports Play.
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