La desafiante frase del arquero de Benín antes de jugar con Argentina: "No estamos para hacer turismo"

El futbolista incluso explicó que Benín puede participar de la celebración por la despedida de Messi, pero que eso no significa que vaya a resignar su competitividad: “Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitás regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.

“No estamos aquí para hacer turismo en Argentina”

Dandjinou también quiso dejar en claro que el seleccionado africano no llegó al país solamente para formar parte del homenaje al futbolista argentino. Para Benín, el amistoso representa una oportunidad deportiva importante y una posibilidad de medirse contra una de las selecciones más importantes del mundo. Por eso, el arquero remarcó que todos sus compañeros pretenden competir.

“Este partido no es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero estamos aquí por Argentina y por Messi, y no debemos olvidar que también representamos a nuestro país”, sostuvo.

Y fue todavía más contundente al explicar cuál será la postura del equipo africano cuando comience el partido en el Monumental: “No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar. Será un gran día en nuestras vidas”.

Todos quieren la camiseta de Lionel Messi

Además del desafío deportivo, el partido tendrá un componente especial para los jugadores de Benín. Muchos de ellos crecieron viendo a Messi y tendrán la posibilidad de enfrentarlo en una de sus últimas presentaciones con la Selección Argentina. El golero reconoció que existe una gran expectativa dentro del plantel por conseguir la camiseta del capitán argentino una vez terminado el encuentro.

“Si se lo preguntás a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si solo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”, expresó.

Para el arquero, además, disputar el encuentro en el Monumental será un recuerdo que lo acompañará durante el resto de su carrera: “Podré decir en mi carrera: ‘Yo estuve allí, en el último partido de una leyenda, en el último partido de Messi’. Es increíble”.

Messi o Cristiano Ronaldo: la mirada del arquero de Benín

También fue consultado por una de las discusiones más repetidas del fútbol mundial: quién es el mejor jugador de todos los tiempos. El arquero de Benín ubicó a Messi y Cristiano Ronaldo como dos figuras que marcaron una época y reconoció todo lo que ambos representaron para su generación.

“Hemos crecido viendo a Messi y a Cristiano. Los dos nos han enseñado muchas cosas en el fútbol. Han estado compitiendo durante muchísimo tiempo. Para mí, Leo es uno de los mejores jugadores de este deporte. Uno de los reyes”, explicó. También destacó a Unai Simón y recordó su actuación en el Mundial: “Lo que hizo en el Mundial, con un solo gol encajado en ocho partidos, fue increíble”.

El arquero negó problemas durante la estadía en Buenos Aires

En el tramo final de la entrevista, descartó las versiones sobre supuestos inconvenientes que habría tenido la delegación de Benín durante su estadía en Buenos Aires.

Ante las versiones relacionadas con dificultades con el agua, la electricidad y las condiciones de entrenamiento, el arquero fue categórico: “No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires. Hemos tenido buenas condiciones”.