El historial entre Atlético Mineiro y Boca antes de la final de la Copa Sudamericana: quién ganó más
El "Xeneize" y Mineiro definen la Sudamericana esta sábado, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Atlético Mineiro y Boca se enfrentan este sábado, desde las 19.30, en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que será televisado por ESPN y DSports, tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que Antonio García estará en el VAR.
En total, se enfrentaron en ocho oportunidades, con un saldo favorable para el conjunto argentino, que consiguió tres victorias, cuatro empates y sufrió una sola derrota. En esos encuentros, el "Xeneize" convirtió ocho goles, mientras que el equipo brasileño anotó seis.
El historial Atlético Mineiro vs. Boca antes de cruzarse en Colombia
El historial entre ambos elencos tiene ocho enfrentamientos oficiales y un antecedente amistoso. El balance oficial favorece al Club de la Ribera, que consiguió tres victorias, empató cuatro veces y perdió en una oportunidad.
El último cruce se produjo el 20 de julio de 2021, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En aquella jornada, igualaron sin goles en Brasil, el mismo resultado que habían registrado en la ida, en La Bombonera, por lo que la definición se fue a los penales. Atlético Mineiro se impuso por 3-1 y consiguió el pasaje a los cuartos de final en una polémica serie.
Además, Boca y el "Galo" ya disputaron una final internacional: fue en 1993, por la Copa de Oro Nicolás Leoz. Tras igualar 0-0 en la ida, el "Xeneize" ganó por la mínima en La Bombonera, con un gol de Carlos Mac Allister, y se quedó con el título.
Formaciones de Atlético Mineiro vs. Boca por la Copa Sudamericana
- Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Víctor Hugo; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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