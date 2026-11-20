El último cruce entre ambos se produjo en el 2021.

El último cruce se produjo el 20 de julio de 2021, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En aquella jornada, igualaron sin goles en Brasil, el mismo resultado que habían registrado en la ida, en La Bombonera, por lo que la definición se fue a los penales. Atlético Mineiro se impuso por 3-1 y consiguió el pasaje a los cuartos de final en una polémica serie.