La movida de Atlético Mineiro en Barranquilla que sorprendió en la previa de la final con Boca
La mascota del equipo brasileño recorrió distintos sectores de la ciudad colombiana, visitó escuelas y barrios vulnerables y repartió cerca de 1.000 camisetas.
Atlético Mineiro puso en marcha una iniciativa solidaria en Barranquilla durante los días previos a la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Boca. A través de su fundación, el club brasileño organizó distintas actividades sociales con el objetivo de acercarse a la comunidad colombiana y llevar alegría a los sectores más necesitados.
El protagonista de la campaña fue Galo Doido, la mascota oficial de la institución de Belo Horizonte, que desde su llegada recorrió diferentes puntos de la ciudad con su particular vestimenta negra y blanca.
Durante sus visitas pasó por algunos de los principales atractivos turísticos, como la Ventana al Mundo, la Luna del Río, el Gran Malecón y la estatua de Shakira. Sin embargo, el costado más importante de la propuesta estuvo relacionado con las actividades destinadas a los chicos.
La mascota también llegó hasta la Fundación Pies Descalzos, escuelas y barrios vulnerables como El Bosque y Caribe Verde. Allí compartió momentos con los niños, participó de actividades recreativas y hasta se animó a patear penales en una cancha de fútbol improvisada.
Además, la institución brasileña distribuyó cerca de 1.000 camisetas entre los habitantes de Barranquilla, en una acción que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.
Atlético Mineiro vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026
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Horario: 19.30.
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Árbitro: Andrés Matonte.
VAR: Antonio García.
TV: ESPN y DSports.
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