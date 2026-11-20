La final de Boca tendrá un color especial: la abismal diferencia de entradas con Atlético Mineiro
El Xeneize consiguió alrededor de 40.000 localidades. Se espera que entre el 70% y el 80% del estadio de Barranquilla esté ocupado por simpatizantes azul y oro.
Boca tendrá un respaldo multitudinario en la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. La diferencia en la cantidad de entradas adquiridas por ambas parcialidades es contundente y anticipa un escenario con una marcada mayoría de hinchas xeneizes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
De acuerdo con los números de venta, los simpatizantes del conjunto argentino ya consiguieron aproximadamente 40.000 tickets, mientras que los brasileños compraron cerca de 8.000. Una diferencia que podría transformar al equipo de La Ribera en local, pese a disputar el encuentro decisivo fuera del país.
La Conmebol había destinado 12.000 entradas populares para cada finalista, con un precio de 90 dólares. Sin embargo, la demanda fue muy diferente: la parcialidad argentina agotó rápidamente todas las localidades correspondientes al Sector Norte, mientras que el Galo todavía no completó el cupo asignado en el Sector Sur.
El apoyo colombiano también jugará a favor de Boca
La diferencia no solamente se explica por las entradas populares. Las plateas, cuyos valores fueron de 180 dólares para la categoría 2 y 250 para la categoría 1, quedaron mayoritariamente en manos del público colombiano. En ese contexto, también se hizo visible la simpatía de numerosos hinchas locales por Boca, que contará con un acompañamiento adicional durante la definición continental.
Las estimaciones previas indican que entre el 70% y el 80% de las tribunas podrían estar ocupadas por simpatizantes del Xeneize. El estadio, que tendrá una capacidad de aproximadamente 65.000 espectadores tras su ampliación, promete lucir mayoritariamente azul y oro.
De esta manera, el club de la Ribera ya consiguió una ventaja importante fuera del campo de juego: movilizó a miles de hinchas, agotó su sector y contará con un respaldo que promete hacerse sentir durante toda la final. El conjunto brasileño, por su parte, tendrá una presencia considerablemente menor de sus simpatizantes en una definición que, por el color de las tribunas, tendrá un claro predominio argentino.
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