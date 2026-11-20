De esta manera, el club de la Ribera ya consiguió una ventaja importante fuera del campo de juego: movilizó a miles de hinchas, agotó su sector y contará con un respaldo que promete hacerse sentir durante toda la final. El conjunto brasileño, por su parte, tendrá una presencia considerablemente menor de sus simpatizantes en una definición que, por el color de las tribunas, tendrá un claro predominio argentino.