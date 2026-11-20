Atento Boca: Atlético Mineiro acumula 14 partidos sin perder ante equipos argentinos
El conjunto brasileño lleva cinco años sin caer en tiempo regular frente a clubes argentinos en competencias internacionales.
Atlético Mineiro llegará a la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Boca con un antecedente que impone respeto: acumula 14 partidos consecutivos sin derrotas en tiempo regular o suplementario ante equipos argentinos en torneos internacionales.
La racha del conjunto brasileño comenzó en 2020 y comprende enfrentamientos contra Unión, Boca, River, Rosario Central, San Lorenzo, Godoy Cruz y Lanús. En ese recorrido consiguió 10 victorias y cuatro empates, aunque uno de esos resultados terminó con una eliminación por penales.
El último equipo argentino que logró vencer al Galo durante los 90 minutos fue Unión. Ocurrió en 2020, cuando el Tatengue se impuso por 3-0 en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.
Desde entonces, Atlético Mineiro construyó una seguidilla positiva que incluye dos eliminaciones de Boca en la Libertadores 2021, una serie favorable ante River en ese mismo año y nuevos cruces frente a representantes argentinos en las temporadas siguientes.
La racha de Atlético Mineiro ante clubes argentinos
Estos son los 14 encuentros que componen la estadística:
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2020: victoria 2-0 ante Unión.
2021: empate 0-0 frente a Boca (victoria 3-1 por penales).
2021: empate 0-0 ante Boca en la revancha.
2021: victoria 1-0 frente a River.
2021: triunfo 3-0 ante River.
2024: victoria 2-1 frente a Rosario Central.
2024: triunfo 1-0 ante Rosario Central.
2024: empate 1-1 con San Lorenzo.
2024: victoria 1-0 frente a San Lorenzo.
2024: triunfo 3-0 ante River.
2024: empate 0-0 frente a River.
2025: victoria 2-1 ante Godoy Cruz.
2025: triunfo 1-0 frente a Godoy Cruz.
2025: empate 0-0 ante Lanús (derrota 5-4 por penales).
Lanús logró eliminarlo, pero no pudo vencerlo en los 90 minutos
Aunque el Granate no consiguió terminar con la estadística durante el tiempo regular, sí logró un resultado determinante: lo eliminó en la definición por penales de una competencia internacional disputada en Asunción.
Ahora será Boca el que tendrá la oportunidad de ponerle fin a esta extensa racha. El club de la Ribera buscará quedarse con la Copa Sudamericana y, de paso, romper una estadística que el Galo mantiene desde hace varios años ante los equipos argentinos.
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