2020: victoria 2-0 ante Unión.

2021: empate 0-0 frente a Boca (victoria 3-1 por penales).

2021: empate 0-0 ante Boca en la revancha.

2021: victoria 1-0 frente a River.

2021: triunfo 3-0 ante River.

2024: victoria 2-1 frente a Rosario Central.

2024: triunfo 1-0 ante Rosario Central.

2024: empate 1-1 con San Lorenzo.

2024: victoria 1-0 frente a San Lorenzo.

2024: triunfo 3-0 ante River.

2024: empate 0-0 frente a River.

2025: victoria 2-1 ante Godoy Cruz.

2025: triunfo 1-0 frente a Godoy Cruz.

2025: empate 0-0 ante Lanús (derrota 5-4 por penales).

Lanús logró eliminarlo, pero no pudo vencerlo en los 90 minutos

Aunque el Granate no consiguió terminar con la estadística durante el tiempo regular, sí logró un resultado determinante: lo eliminó en la definición por penales de una competencia internacional disputada en Asunción.

Ahora será Boca el que tendrá la oportunidad de ponerle fin a esta extensa racha. El club de la Ribera buscará quedarse con la Copa Sudamericana y, de paso, romper una estadística que el Galo mantiene desde hace varios años ante los equipos argentinos.