El historial de Francia vs. Marruecos de cara a los cuartos de final del Mundial 2026

En cuanto a su desempeño en la actual Copa del Mundo, el seleccionado comandado por Didier Deschamps ganó los tres encuentros de la fase de grupos, convirtió diez goles y solo recibió dos. En las rondas eliminatorias superó con autoridad a Suecia por 3 a 0 y luego dejó en el camino a Paraguay con un ajustado 1 a 0 para instalarse en los cuartos de final.