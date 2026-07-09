El historial de Francia vs. Marruecos de cara a los cuartos de final del Mundial 2026
El último antecedente fue en Qatar 2022, cuando el seleccionado galo superó a Marruecos en la semifinal. Los detalles en la nota.
Francia y Marruecos se enfrentan este jueves, en Boston, por los cuartos de final del Mundial 2026, con el objetivo de quedarse con el primer boleto a las semifinales del certamen. El encuentro comenzará a las 17 (hora argentina) y será transmitido por DSports.
El seleccionado europeo, que dejó en el camino a Paraguay en los octavos de final, intentará confirmar su condición de candidato frente a un conjunto marroquí que vuelve a ser una de las grandes revelaciones del torneo. El ganador del cruce se enfrentará en las semifinales al vencedor del duelo entre España y Bélgica.
Las estadísticas entre Francia vs. Marruecos
Francia llega con ventaja en los antecedentes frente a Marruecos. A lo largo de siete enfrentamientos entre ambos seleccionados, el conjunto europeo consiguió tres triunfos, mientras que el combinado africano solo ganó una vez. Los otros tres partidos finalizaron igualados.
El cruce más recordado se produjo en las semifinales del Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, Marruecos volvió a sorprender con una histórica campaña, pero los Galos se impusieron por 2 a 0 y avanzaron a la final, donde cayeron por penales frente a Argentina y no pudieron conquistar el bicampeonato.
En cuanto a su desempeño en la actual Copa del Mundo, el seleccionado comandado por Didier Deschamps ganó los tres encuentros de la fase de grupos, convirtió diez goles y solo recibió dos. En las rondas eliminatorias superó con autoridad a Suecia por 3 a 0 y luego dejó en el camino a Paraguay con un ajustado 1 a 0 para instalarse en los cuartos de final.
Marruecos, por su parte, terminó segundo en su grupo detrás de Brasil, con siete puntos, seis tantos a favor y tres en contra. En la fase eliminatoria eliminó a Países Bajos por penales tras igualar en el tiempo reglamentario y, en octavos de final, venció con contundencia a Canadá por 3 a 0 para meterse entre los ocho mejores del torneo.
Historial
- Francia: 3 victorias
- Empates: 3
- Marruecos: 1 victoria
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario