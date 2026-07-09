La IA reveló quién ganará el partido entre Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
La Inteligencia Artificial analizó el encuentro que se disputa este jueves, desde las 17, en Boston. Descubrí el ganador en la nota.
Francia y Marruecos abren este jueves los cuartos de final del Mundial 2026 en un duelo que pondrá en juego el primer boleto a las semifinales del certamen. El partido se disputa desde las 17 (hora argentina), en el Boston Stadium, y enfrenta a dos seleccionados que son candidatos al título.
A pocas horas del encuentro, la Inteligencia Artificial realizó un análisis basado en el rendimiento de ambos equipos a lo largo del torneo, sus antecedentes y diferentes variables estadísticas para proyectar cuál podría ser el resultado del cruce.
El resultado que predice la Inteligencia Artificial
De acuerdo con la proyección de la herramienta tecnológica, el seleccionado dirigido por Didier Deschamps es la favorita para quedarse con el triunfo por la mínima. El análisis sostiene que el conjunto francés cuenta con mayor experiencia en instancias decisivas y responde con eficacia en partidos de máxima exigencia.
El pronóstico también toma como referencia el recorrido de ambos equipos en la fase eliminatoria. Francia avanzó tras vencer por la mínima a Paraguay, mientras que Marruecos llega con un envión anímico importante después de superar con claridad a Canadá por 3 a 0.
Entre los aspectos evaluados aparece la capacidad de ambos seleccionados para tomar la iniciativa en el marcador. El elenco galo convirtió el primer gol en cada uno de sus últimos nueve encuentros, mientras que Marruecos lo hizo en siete de sus ocho presentaciones más recientes.
Según la IA, ese factor podría ser decisivo, ya que quien consiga adelantarse tendrá mayores posibilidades de manejar el desarrollo del partido. El historial entre Francia y Marruecos registra siete enfrentamientos, con ventaja para el conjunto europeo. Los franceses suman tres triunfos, misma cantidad de empates y una caída.
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