El historial de la Selección Argentina vs selecciones africanas
La Albiceleste enfrentó 27 veces a selecciones de África con 20 triunfos. Este viernes jugará ante Mauritania en La Bombonera desde las 20:15 en un amistoso internacional.
La Selección Argentina volverá a medirse ante un rival africano cuando enfrente a Mauritania desde las 20:15 en La Bombonera. El equipo nacional mantiene un amplio dominio en el historial ante selecciones de ese continente, con 20 victorias en 27 partidos disputados a lo largo de su historia.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará un nuevo amistoso internacional frente a Mauritania, en un encuentro que se jugará este viernes desde las 20:15 en La Bombonera. El partido genera expectativa entre los hinchas, especialmente porque en un primer momento estaba previsto un cruce ante España por la Finalissima, que finalmente no pudo concretarse por cuestiones políticas y logísticas.
Ante este cambio en el calendario, la Asociación del Fútbol Argentino reorganizó la agenda y optó por rivales de menor peso internacional, aunque con el atractivo de sumar rodaje y mantener el ritmo de competencia de cara a los próximos compromisos oficiales.
El historial de la Selección Argentina vs selecciones africanas
A lo largo de la historia, la Selección Argentina disputó 27 partidos frente a equipos del continente africano, con un balance ampliamente positivo. La Albiceleste consiguió 20 victorias, empató en tres oportunidades y sufrió apenas cuatro derrotas. En esos encuentros, el combinado nacional convirtió 54 goles y recibió 25, números que reflejan la superioridad que ha mantenido en este tipo de cruces internacionales.
En los antecedentes más recientes también se observa una tendencia favorable para Argentina. En sus últimos cinco enfrentamientos ante selecciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), obtuvo cuatro triunfos y una derrota.
El registro incluye la victoria por 2-0 ante Angola en noviembre de 2025 en un amistoso internacional, el triunfo por 1-0 frente a Marruecos en marzo de 2019, el 2-1 ante Nigeria en el Mundial de Rusia 2018 y el 3-2 frente al mismo rival en el Mundial de Brasil 2014. La única caída en ese lapso fue el 2-4 ante Nigeria en un amistoso disputado en noviembre de 2017.
Nigeria aparece como uno de los rivales africanos más frecuentes en el historial reciente de la Selección Argentina, en una serie de encuentros que han dejado resultados mayormente favorables para el conjunto sudamericano.
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