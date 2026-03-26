El historial de la Selección Argentina vs selecciones africanas

El registro incluye la victoria por 2-0 ante Angola en noviembre de 2025 en un amistoso internacional, el triunfo por 1-0 frente a Marruecos en marzo de 2019, el 2-1 ante Nigeria en el Mundial de Rusia 2018 y el 3-2 frente al mismo rival en el Mundial de Brasil 2014. La única caída en ese lapso fue el 2-4 ante Nigeria en un amistoso disputado en noviembre de 2017.

M1-ArgentinavsCAF-Historial

Nigeria aparece como uno de los rivales africanos más frecuentes en el historial reciente de la Selección Argentina, en una serie de encuentros que han dejado resultados mayormente favorables para el conjunto sudamericano.