"El hombre que cambió la historia del fútbol mundial": el homenaje de la AFA a Lionel Messi por sus 39 años
El saludo al mejor futbolista de la historia destaca su vigencia absoluta en plena disputa de la Copa del Mundo 2026, donde sigue rompiendo récords históricos.
Este miércoles 24 de junio no es un día más para el deporte argentino. Lionel Messi cumple 39 años y, en medio de la enorme expectativa que genera su participación estelar en el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dedicó un emotivo y completo mensaje institucional para repasar una trayectoria inigualable y agradecer su legado.
Bajo el título "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial", la entidad matriz del fútbol local saludó al capitán, estandarte y emblema de la Albiceleste, remarcando que celebra este nuevo aniversario "en un presente que lo encuentra en plena vigencia competitiva y como protagonista central del Mundial 2026, donde volvió a romper registros históricos".
Lionel Messi y una vida teñida de celeste y blanco
El homenaje de la AFA hace un recorrido cronológico que se inicia en aquel 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano Garibaldi de la ciudad de Rosario y repasa el glorioso camino que construyó con la camiseta nacional.
La publicación destaca los cimientos de su historia, desde el campeonato Mundial Sub 20 en 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, hasta la era dorada de la Selección Mayor que devolvió la gloria eterna al país:
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La Copa América 2021 en el Maracaná.
La Finalissima 2022.
La Copa del Mundo de Qatar 2022.
La Copa América de Estados Unidos 2024.
"En el actual Mundial 2026, Messi volvió a ubicarse en el centro de la escena global, alcanzando nuevos hitos que lo consolidan como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo y ampliando una colección de récords", reza el texto, ponderando su voracidad deportiva intacta a las puertas de los cuarenta años.
Un repaso por su legendaria carrera de clubes
La AFA tampoco dejó de lado su imponente recorrido a nivel de clubes. Recordó sus inicios profesionales el 16 de octubre de 2004, con apenas 17 años, en el Barcelona de España, institución donde disputó 778 partidos, marcó 672 goles y conquistó 35 títulos (incluyendo 4 Champions League). Asimismo, el texto menciona su paso posterior por el Paris Saint-Germain de Francia y su presente defendiendo los colores del Inter Miami de Estados Unidos.
El saludo cierra con palabras de profunda gratitud que interpretan el sentimiento de millones de argentinos: "A los 39 años, Lionel Messi no sólo sigue vigente: sigue marcando la historia. Y desde la Asociación del Fútbol Argentino, el reconocimiento es tan simple como absoluto: gracias por tanto fútbol, por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional".
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