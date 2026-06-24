"El hombre que cambió la historia del fútbol mundial": el homenaje de la AFA a Lionel Messi por sus 39 años

La publicación destaca los cimientos de su historia, desde el campeonato Mundial Sub 20 en 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, hasta la era dorada de la Selección Mayor que devolvió la gloria eterna al país:

La Copa América 2021 en el Maracaná.

La Finalissima 2022 .

La Copa del Mundo de Qatar 2022 .

La Copa América de Estados Unidos 2024.

"En el actual Mundial 2026, Messi volvió a ubicarse en el centro de la escena global, alcanzando nuevos hitos que lo consolidan como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo y ampliando una colección de récords", reza el texto, ponderando su voracidad deportiva intacta a las puertas de los cuarenta años.

Un repaso por su legendaria carrera de clubes

La AFA tampoco dejó de lado su imponente recorrido a nivel de clubes. Recordó sus inicios profesionales el 16 de octubre de 2004, con apenas 17 años, en el Barcelona de España, institución donde disputó 778 partidos, marcó 672 goles y conquistó 35 títulos (incluyendo 4 Champions League). Asimismo, el texto menciona su paso posterior por el Paris Saint-Germain de Francia y su presente defendiendo los colores del Inter Miami de Estados Unidos.

El saludo cierra con palabras de profunda gratitud que interpretan el sentimiento de millones de argentinos: "A los 39 años, Lionel Messi no sólo sigue vigente: sigue marcando la historia. Y desde la Asociación del Fútbol Argentino, el reconocimiento es tan simple como absoluto: gracias por tanto fútbol, por tanto ejemplo y por tanto orgullo nacional".