Lionel Messi inició su cumpleaños con un video que revolucionó Instagram: cumbia y un mensaje implícito

El video de Lionel Messi en su compleaños: con música de Selección y un mensaje implícito

Para sumarle todavía más mística y épica al posteo, Messi musicalizó las imágenes con el tema "Tierra de Campeones (Pa' los jugadores)", el éxito de la banda de cumbia La T y La M que está íntegramente dedicado a las hazañas del seleccionado nacional.

El detalle que terminó de desatar la locura y las teorías de los fanáticos fue el texto de la publicación: absolutamente nada. Leo decidió subir el video sin escribir una sola palabra, una sutil estrategia que el público y la prensa interpretaron de inmediato de una sola manera.

El posteo fue una declaración de intenciones total. El capitán eligió demostrarle al mundo que, incluso en el día de su cumpleaños, no se toma descanso y trabaja con el objetivo de llevar a la Argentina a lo más alto del Mundial 2026.

Furia y admiración en las redes sociales

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral de forma instantánea, acumulando millones de reproducciones y "me gusta" en apenas un puñado de minutos. Las plataformas digitales se llenaron de comentarios de admiración ante la mentalidad de acero del futbolista rosarino.