El Huevo Acuña se entrenó con normalidad en River y se perfila para volver ante Boca
El Huevo dejó atrás el traumatismo en el empeine izquierdo justo en el día de su cumpleaños y estará disponible para el domingo en La Bombonera.
Las novedades en el Camp de Ezeiza le trajeron alivio e interrogantes a Leonardo Ponzio a días del choque más importante del semestre. En el regreso a los entrenamientos de este miércoles con vistas al Superclásico frente a Boca en La Bombonera, Marcos Acuña completó la práctica a la par de sus compañeros tras superar un fuerte traumatismo en el empeine izquierdo, transformándose en una variante clave para el once titular de River.
El lateral campeón del mundo en Qatar 2022, quien justamente hoy cumple 35 años, se había ausentado en los últimos dos compromisos del Millonario tras el golpe sufrido ante Sarmiento en Junín. Durante su convalecencia, Francisco Ortega ocupó la banda izquierda con un nivel muy destacado, lo que abre el abanico de decisiones para el DT: devolverle la titularidad directa al "Huevo" en lugar del ex-Vélez o utilizarlos a ambos de manera simultánea, adelantando a Acuña a la mitad de la cancha para aportar mayor contención y recorrido.
Esa alternativa cobra aún más fuerza debido a la contracara del entrenamiento: Aníbal Moreno volvió a trabajar diferenciado. El volante catamarqueño arrastra una molestia en uno de sus gemelos y persistentes dolores de espalda por una discopatía lumbar, por lo que su presencia el domingo está en seria duda.
Marcos Acuña se entrenó con normalidad en River y se perfila para volver ante Boca
Si Moreno no logra recuperarse a tiempo, su reemplazante natural en el eje de la alineación será el juvenil Lucas Silva (19 años), quien acumula menos de 10 partidos en Primera División. Ante la inexperiencia del pibe, Ponzio evalúa modificar la estructura del mediocampo, donde habitualmente venían actuando Tobías Andrada y Tomás Galván. Este último podría ceder su lugar si el cuerpo técnico opta por sumar una pieza con mayor despliegue y presencia física.
Por su parte, Sebastián Driussi volvió a moverse sin inconvenientes junto al grupo principal. Aunque hoy corre por detrás de Lucas Beltrán en la consideración del DT, asoma como una alternativa en el banco de suplentes de cara a un frente de ataque golpeado por la sequía, donde los centrodelanteros de
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