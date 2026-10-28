El Huevo Acuña se entrenó con normalidad en River y se perfila para volver ante Boca

El lateral campeón del mundo en Qatar 2022, quien justamente hoy cumple 35 años, se había ausentado en los últimos dos compromisos del Millonario tras el golpe sufrido ante Sarmiento en Junín. Durante su convalecencia, Francisco Ortega ocupó la banda izquierda con un nivel muy destacado, lo que abre el abanico de decisiones para el DT: devolverle la titularidad directa al "Huevo" en lugar del ex-Vélez o utilizarlos a ambos de manera simultánea, adelantando a Acuña a la mitad de la cancha para aportar mayor contención y recorrido.