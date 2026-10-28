El primer posteo de Cristiano Ronaldo tras ser elegido el mejor Balón de Oro de la historia

A través de su cuenta oficial de Instagram, el astro portugués compartió una serie de fotografías de su jornada de entrenamiento con el Al-Nassr de Arabia Saudita acompañadas por una única palabra: «Preparándose». Pese a la ausencia de referencias directas al premio, la caja de comentarios del posteo se inundó de felicitaciones, mensajes de apoyo y elogios por parte de sus seguidores, quienes celebraron la conquista simbólica frente a Lionel Messi y las demás leyendas del fútbol mundial.