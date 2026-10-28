El primer posteo de Cristiano Ronaldo tras ser elegido el mejor Balón de Oro de la historia
Luego de imponerse a Lionel Messi, el astro portugués reapareció en sus redes sociales. Con fotos de su entrenamiento en Al-Nassr y una sola palabra, el luso mantuvo su enfático estilo.
Luego de confirmarse que su galardón de 2008 fue votado por los fanáticos como el mejor Balón de Oro de la historia (BOAT), Cristiano Ronaldo reapareció en sus redes sociales con una publicación que rápidamente acumuló millones de interacciones. Lejos de hacer una mención explícita al reconocimiento o entrar en la polémica, el atacante de 41 años prefirió enfocarse estrictamente en su rutina profesional.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el astro portugués compartió una serie de fotografías de su jornada de entrenamiento con el Al-Nassr de Arabia Saudita acompañadas por una única palabra: «Preparándose». Pese a la ausencia de referencias directas al premio, la caja de comentarios del posteo se inundó de felicitaciones, mensajes de apoyo y elogios por parte de sus seguidores, quienes celebraron la conquista simbólica frente a Lionel Messi y las demás leyendas del fútbol mundial.
El primer posteo de Cristiano Ronaldo tras ser elegido el mejor Balón de Oro de la historia
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La votación, abierta al público desde principios de octubre hasta este 27 de octubre, consistió en elegir la mejor temporada individual de aquellos futbolistas que ganaron el galardón en al menos dos oportunidades. La campaña 2008 de CR7 con el Manchester United —donde conquistó la Premier League, la Champions League y fue máximo artillero con 31 goles— terminó superando a la histórica marca de 91 goles lograda por Messi en 2012.
Desde la organización del certamen aclararon que no se entregará un nuevo trofeo ni se trata de un título oficial dentro del palmarés de France Football. Se trató de una iniciativa participativa paga (un euro por voto) ideada para medir el impacto popular de los grandes picos de rendimiento en la historia de la disciplina.
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