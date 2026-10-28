Messi Cup 2026: River avanzó a semifinales mientras que Boca quedó eliminado

El camino inmaculado de River en la Messi Cup 2026:

Fase de Grupos: 0-0 vs. Chelsea

Fase de Grupos: 2-0 vs. Ajax

Fase de Grupos: 3-1 vs. Inter de Milán

Cuartos de Final (Copa Oro): 2-1 vs. Flamengo

En lo que respecta a la Copa Plata, la buena noticia para el fútbol nacional la dio Newell’s Old Boys, que superó con autoridad a Independiente del Valle por 2-0 y sacó boleto a las semifinales, donde chocará contra el Chelsea. Del otro lado del cuadro en la ronda consuelo, el cruce estará protagonizado por Arsenal y Cornellá.