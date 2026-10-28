Messi Cup 2026: River avanzó a semifinales mientras que Boca quedó eliminado
El Millonario dio vuelta su partido ante el Mengão y se convirtió en el único representante argentino en la Copa Oro. El Xeneize cayó ajustadamente ante Ajax.
Jornada de emociones encontradas y realidades opuestas para los dos gigantes del fútbol argentino en la Messi Cup 2026. Por los cuartos de final de la Copa Oro, River Plate logró un triunfazo al dar vuelta el partido ante Flamengo, metiéndose entre los cuatro mejores del certamen, mientras que Boca Juniors cayó frente a Ajax y se despidió de la pelea por el título.
En el primer turno de la jornada, la categoría juvenil del Millonario mostró carácter: comenzó abajo en el marcador ante el conjunto brasileño, pero reaccionó a tiempo y se impuso por 2-1 gracias a los tantos de Burgueño e Ibarra. Con este resultado, el equipo de Núñez ratificó su invicto en la competencia y se transformó en el único club argentino con vida en la fase principal.
Por su parte, el Xeneize no pudo cerrar la jornada con festejo. A pesar de haber regalado la gran joya de la tarde con un espectacular golazo de chilena de Benjamín Di Risio, Boca terminó cayendo por 2-1 ante Ajax y quedó fuera de carrera en la Copa Oro.
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El cuadro de semifinales y el panorama en la Copa Plata de la Messi Cup
Con la clasificación en el bolsillo, River se medirá en semifinales ante el Atlético de Madrid. En caso de avanzar a la gran final del torneo, el Millonario se verá las caras con el vencedor de la otra llave de semifinales entre Palmeiras y Ajax.
El camino inmaculado de River en la Messi Cup 2026:
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Fase de Grupos: 0-0 vs. Chelsea
Fase de Grupos: 2-0 vs. Ajax
Fase de Grupos: 3-1 vs. Inter de Milán
Cuartos de Final (Copa Oro): 2-1 vs. Flamengo
En lo que respecta a la Copa Plata, la buena noticia para el fútbol nacional la dio Newell’s Old Boys, que superó con autoridad a Independiente del Valle por 2-0 y sacó boleto a las semifinales, donde chocará contra el Chelsea. Del otro lado del cuadro en la ronda consuelo, el cruce estará protagonizado por Arsenal y Cornellá.
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