Deportivo Riestra vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El partido marcará el debut de Gustavo Benítez como entrenador de Riestra, tras la salida de Guillermo Duró, quien dejó su cargo luego de la derrota por 1-0 frente a Instituto. El nuevo DT tendrá la misión de revertir el presente del equipo en las dos fechas que restan y conseguir los puntos necesarios para sellar la permanencia.