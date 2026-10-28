Deportivo Riestra vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Malevo", que tendrá el debut de Gustavo Benítez, recibe a Talleres con el objetivo de ganar para asegurar la permanencia.
Deportivo Riestra recibe a Talleres de Córdoba este sábado, desde las 17, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Darío Herrera como árbitro principal y a Sebastián Habib en el VAR.
El partido marcará el debut de Gustavo Benítez como entrenador de Riestra, tras la salida de Guillermo Duró, quien dejó su cargo luego de la derrota por 1-0 frente a Instituto. El nuevo DT tendrá la misión de revertir el presente del equipo en las dos fechas que restan y conseguir los puntos necesarios para sellar la permanencia.
Por el momento, el "Malevo" cuenta con cuatro unidades de ventaja sobre Aldosivi en la Tabla Anual y sabe que una victoria podría permitirle cumplir el objetivo de mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.
Por su parte, el conjunto cordobés llega tras perder 2-1 frente a Defensa y Justicia y buscará recuperarse para cerrar el campeonato de la mejor manera posible. Con nueve unidades, Talleres se ubica en la última posición de la Zona A, producto de dos victorias, tres empates y nueve derrotas.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovani Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Guillermo Laza.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Sebastián Habib.
TV: ESPN Premium.
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