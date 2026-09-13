"El ídolo que me dio la bandera": mensaje de Franco Colapinto al comisario deportivo y un video que no se vio

El gesto de Franco Colapinto que emocionó al comisario y su familia

El gesto de Colapinto también tuvo respuesta. La hija del comisario utilizó sus redes sociales para agradecerle al piloto argentino por haber reconocido públicamente a su padre y por haber convertido ese momento en un recuerdo inolvidable.

"Carrera espectacular pero gracias por hacer este momento inolvidable a mi padre. Qué orgullo siento por ambos", escribió la joven junto a las imágenes de la carrera y del emotivo momento protagonizado por su padre.

En lo deportivo, Colapinto fue de menor a mayor durante todo el Gran Premio. Después de un viernes complicado en los entrenamientos, el piloto de Alpine sorprendió el sábado al meterse en Q3 y conseguir el noveno lugar de partida.

El domingo tuvo una buena largada y sostuvo un ritmo sólido a lo largo de las 57 vueltas. Finalmente, alcanzó el séptimo puesto, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó en la duodécima posición.

Desde el Gran Premio de Monza, Colapinto viene logrando aprovechar las mejoras que Alpine incorporó en sus monoplazas. Con los seis puntos conseguidos en Madrid, el argentino llegó a 27 unidades y se ubica duodécimo en el Mundial de Pilotos.

La Fórmula 1 tendrá ahora un fin de semana de descanso antes de trasladarse a Azerbaiyán, donde se disputará una carrera particular: por primera vez en la historia, el Gran Premio se correrá un sábado para evitar coincidir con el Día Nacional de Luto, previsto para el domi