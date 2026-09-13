"El ídolo que me dio la bandera": mensaje de Franco Colapinto al comisario deportivo y un video que no se vio
El piloto argentino terminó séptimo en el GP de España y tuvo un gesto especial con quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.
Franco Colapinto cerró un fin de semana soñado en el GP de España. Después de avanzar hasta la Q3 en la clasificación y largar desde el noveno lugar, el argentino completó una sólida carrera en el circuito Madring y cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición.
El resultado le permitió sumar seis puntos para Alpine y volver a meterse entre los protagonistas de la zona alta. Pero más allá de lo deportivo, hubo un momento que quedó especialmente marcado para el piloto: el encuentro con un comisario que le entregó una bandera argentina después de la carrera.
Colapinto no dejó pasar el gesto y, apenas terminó la competencia, utilizó sus redes sociales para agradecerle públicamente. El argentino compartió su alegría por el resultado y destacó especialmente a quien le permitió llevarse un recuerdo muy especial de Madrid.
“DAAAAALEEEEE muchos puntos!!!! Séptimos después de una carrera larga y dura pero un finde perfecto maximizando cada oportunidad!!”, escribió Colapinto en su cuenta de Instagram.
Y luego agregó: “Gracias al comisario q me dio la bandera argentina. A seguir, vamos por mucho más!”. Más tarde, en una de sus historias, compartió una imagen del trabajador y volvió a dedicarle unas palabras: “El ídolo que me dio la bandera. Gracias, crack.”
El gesto de Franco Colapinto que emocionó al comisario y su familia
El gesto de Colapinto también tuvo respuesta. La hija del comisario utilizó sus redes sociales para agradecerle al piloto argentino por haber reconocido públicamente a su padre y por haber convertido ese momento en un recuerdo inolvidable.
"Carrera espectacular pero gracias por hacer este momento inolvidable a mi padre. Qué orgullo siento por ambos", escribió la joven junto a las imágenes de la carrera y del emotivo momento protagonizado por su padre.
En lo deportivo, Colapinto fue de menor a mayor durante todo el Gran Premio. Después de un viernes complicado en los entrenamientos, el piloto de Alpine sorprendió el sábado al meterse en Q3 y conseguir el noveno lugar de partida.
El domingo tuvo una buena largada y sostuvo un ritmo sólido a lo largo de las 57 vueltas. Finalmente, alcanzó el séptimo puesto, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó en la duodécima posición.
Desde el Gran Premio de Monza, Colapinto viene logrando aprovechar las mejoras que Alpine incorporó en sus monoplazas. Con los seis puntos conseguidos en Madrid, el argentino llegó a 27 unidades y se ubica duodécimo en el Mundial de Pilotos.
La Fórmula 1 tendrá ahora un fin de semana de descanso antes de trasladarse a Azerbaiyán, donde se disputará una carrera particular: por primera vez en la historia, el Gran Premio se correrá un sábado para evitar coincidir con el Día Nacional de Luto, previsto para el domi
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario