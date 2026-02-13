Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Vélez por el Torneo Apertura.
Defensa y Justicia y Vélez, dos de los animadores de la Zona A, se enfrentan este viernes en un partido clave, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el estadio Estadio Norberto Tito Tomaghello, con arbitraje de Fernando Echenique. Se podrá ver por ESPN Premium.
Defensa y Justicia llega a este compromiso con el impulso de su reciente victoria 3 a 2 frente a Newell’s en Rosario, un resultado que lo mantiene prendido en la zona de vanguardia del Grupo A.
En la vereda de enfrente se planta un Vélez Sarsfield que atraviesa un presente de plena confianza. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de dar un golpe de autoridad al vencer 2 a 1 a Boca Juniors en Liniers, una actuación que ratificó el gran nivel de Matías Pellegrini y Diego Valdés.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026
Defensa y Justicia: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mariano Soso.
Vélez: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO
