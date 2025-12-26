El impactante récord que alcanzó Nikola Jokic en la NBA durante la Navidad

A la actuación estelar de Jokic se sumó el aporte de Jamal Murray, que anotó 35 puntos y fue un socio clave en los pasajes decisivos del encuentro. Con este triunfo, los Nuggets estiraron su dominio sobre Minnesota en la temporada y quedaron con un récord perfecto de 3-0 frente a los Timberwolves. Del lado perdedor, la derrota llegó pese a los 44 puntos de Anthony Edwards, quien terminó expulsado en el tiempo suplementario tras discutir reiteradamente las decisiones arbitrales.

Nikola Jokic 2

La victoria de Denver tuvo un valor adicional, ya que el equipo debió afrontar el compromiso con bajas importantes en su quinteto inicial. Entre ellas se destacó la ausencia de Cameron Johnson, que se lesionó la rodilla derecha en el partido del martes por la noche ante Dallas. Aun así, los Nuggets lograron sostenerse en el juego y encontraron en Jokic la referencia indispensable para cerrar el partido a su favor.

Edwards, en tanto, había anticipado que tendría una gran actuación en Navidad y fue el principal responsable de la remontada de Minnesota en el cierre del tiempo regular. Los Timberwolves llegaron a estar 15 puntos abajo a poco más de cinco minutos del final, pero reaccionaron y lograron igualar el marcador gracias a un triple del escolta con apenas 1,1 segundos en el reloj. Sin embargo, en el suplementario apareció nuevamente Jokic para marcar diferencias y sellar una noche histórica.

Embed NIKOLA JOKI WITH VIDEO GAME STATS ON CHRISTMAS DAY



56 PTS

16 REB

15 AST

2 BLK

4 3PM



THE FIRST 55/15/15 GAME IN NBA HISTORY pic.twitter.com/8LPXlFWO6V — NBA (@NBA) December 26, 2025