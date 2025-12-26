El impactante récord que alcanzó Nikola Jokic en la NBA durante la Navidad
El serbio de Denver Nuggets fue imparable ante Minnesota Timberwolves: 56 puntos, triple-doble y un récord histórico en tiempo suplementario.
Nikola Jokic se adueñó por completo de la escena en la jornada de Navidad de la NBA y firmó una actuación que quedará grabada en la historia de la liga. El pivote de Denver fue la gran figura en la victoria de los Nuggets por 142-138 frente a los Timberwolves de Minnesota, en un partido cargado de dramatismo que se definió en tiempo extra.
Con 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, el serbio lideró a su equipo con autoridad y respondió en cada momento clave, transformándose en el eje absoluto del juego ofensivo. El impacto de Jokic fue aún mayor en la prórroga, donde se despachó con 18 puntos y estableció un récord inédito en la NBA.
De esta manera, superó la marca que ostentaba Stephen Curry desde 2016, cuando había anotado 17 unidades en un tiempo suplementario. El registro del serbio se convirtió así en el más alto conseguido por cualquier jugador en un período extra, tanto en fase regular como en playoffs, un logro que potencia todavía más la magnitud de su noche navideña.
A la actuación estelar de Jokic se sumó el aporte de Jamal Murray, que anotó 35 puntos y fue un socio clave en los pasajes decisivos del encuentro. Con este triunfo, los Nuggets estiraron su dominio sobre Minnesota en la temporada y quedaron con un récord perfecto de 3-0 frente a los Timberwolves. Del lado perdedor, la derrota llegó pese a los 44 puntos de Anthony Edwards, quien terminó expulsado en el tiempo suplementario tras discutir reiteradamente las decisiones arbitrales.
La victoria de Denver tuvo un valor adicional, ya que el equipo debió afrontar el compromiso con bajas importantes en su quinteto inicial. Entre ellas se destacó la ausencia de Cameron Johnson, que se lesionó la rodilla derecha en el partido del martes por la noche ante Dallas. Aun así, los Nuggets lograron sostenerse en el juego y encontraron en Jokic la referencia indispensable para cerrar el partido a su favor.
Edwards, en tanto, había anticipado que tendría una gran actuación en Navidad y fue el principal responsable de la remontada de Minnesota en el cierre del tiempo regular. Los Timberwolves llegaron a estar 15 puntos abajo a poco más de cinco minutos del final, pero reaccionaron y lograron igualar el marcador gracias a un triple del escolta con apenas 1,1 segundos en el reloj. Sin embargo, en el suplementario apareció nuevamente Jokic para marcar diferencias y sellar una noche histórica.
