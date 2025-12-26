Mohamed Salah volvió a marcar el rumbo de Egipto: selló el pase a octavos en la Copa Africana

mohamed salah egipto

En ese tramo del partido emergió otra figura clave: el arquero Mohamed El-Shenawy. El guardameta respondió con seguridad cada vez que fue exigido y tuvo una intervención determinante sobre el final del encuentro, cuando desactivó una chance clara que podría haber cambiado la historia. Su actuación fue fundamental para sostener la ventaja mínima y asegurar los tres puntos.

Con esta victoria, Los Faraones sumaron su segundo triunfo consecutivo, ya que en el debut también habían sufrido para vencer a Zimbabue, en un partido que se resolvió en tiempo de descuento con otro gol del Faraón. Con seis puntos en dos fechas, Egipto ya tiene asegurado su lugar en los playoffs y afrontará el próximo compromiso ante Angola con la posibilidad de quedarse con el primer puesto del grupo. Una vez más, Salah volvió a ser el eje del equipo y el factor determinante en los momentos decisivos.