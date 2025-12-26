Mohamed Salah volvió a marcar el rumbo de Egipto: selló el pase a octavos en la Copa Africana
Con un penal decisivo y liderazgo en un partido áspero, el referente del Liverpool fue determinante en el triunfo ante Sudáfrica, que selló la clasificación a la próxima ronda.
Egipto volvió a apoyarse en su máxima figura para dar un paso clave en la Copa Africana de Naciones. En un duelo cerrado y cargado de tensión, el seleccionado dirigido por Mohamed Salah derrotó 1-0 a Sudáfrica por la segunda fecha del Grupo B y aseguró su clasificación a los octavos de final.
El delantero del Liverpool fue protagonista absoluto: generó la infracción, ejecutó el penal y sostuvo al equipo en un encuentro que se volvió cuesta arriba tras jugar todo el segundo tiempo con un futbolista menos. El partido, disputado en la ciudad marroquí de Agadir, respondió a lo que se anticipaba en la previa: un cruce físico, de ritmo intenso y con escasos espacios.
Ambos seleccionados, con boleto asegurado para el Mundial 2026, mostraron cautela en los primeros minutos, aunque con el correr del primer tiempo Egipto empezó a imponer su jerarquía individual, especialmente a partir de la influencia de Salah. Acompañado por Omar Marmoush y por Trézéguet, el capitán egipcio se movió con libertad en el frente de ataque y fue quien marcó la diferencia en el momento clave del encuentro.
Sobre el cierre de la primera mitad, Salah recibió el balón dentro del área, forcejeó con un defensor y terminó recibiendo un leve manotazo en el rostro. La jugada fue revisada por el VAR, que recomendó sancionar penal. El propio delantero se hizo cargo de la ejecución y no falló, estableciendo el 1-0 que sería definitivo.
La alegría egipcia se vio rápidamente condicionada por la expulsión de Mohamed Hany en el cierre del primer tiempo, una situación que obligó al equipo a replegarse y resistir durante toda la segunda mitad. Con un jugador menos, Egipto resignó protagonismo y apostó a la solidez defensiva, mientras Sudáfrica buscó el empate con insistencia.
En ese tramo del partido emergió otra figura clave: el arquero Mohamed El-Shenawy. El guardameta respondió con seguridad cada vez que fue exigido y tuvo una intervención determinante sobre el final del encuentro, cuando desactivó una chance clara que podría haber cambiado la historia. Su actuación fue fundamental para sostener la ventaja mínima y asegurar los tres puntos.
Con esta victoria, Los Faraones sumaron su segundo triunfo consecutivo, ya que en el debut también habían sufrido para vencer a Zimbabue, en un partido que se resolvió en tiempo de descuento con otro gol del Faraón. Con seis puntos en dos fechas, Egipto ya tiene asegurado su lugar en los playoffs y afrontará el próximo compromiso ante Angola con la posibilidad de quedarse con el primer puesto del grupo. Una vez más, Salah volvió a ser el eje del equipo y el factor determinante en los momentos decisivos.
