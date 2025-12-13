Los 11 de Gustavo Costas para la final contra Estudiantes`
El entrenador de Racing define el equipo para la final del Torneo Clausura que se disputa este sábado en Santiago del Estero.
El entrenador Gustavo Costas confirma el equipo para la definición del Torneo Clausura 2025 tiene como protagonistas a Racing y Estudiantes de La Plata, dos equipos que transitaron caminos muy diferentes antes de llegar a esta instancia decisiva, pero que ahora comparten el mismo objetivo: coronarse este sábado por la noche en el Estadio Único Madre de Ciudades.
El encuentro, que arranca a las 21 y cuenta Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta a cargo del VAR, se espera que sea una jornada que podría quedar marcada en la historia de ambos clubes.
El DT de la "Academia" parece tener todo bastante claro, en especial tras el regreso de Santiago Sosa, quien ya está habilitado para el gran partido tras cumplir la sanción por la expulsión ante Tigre.
El conjunto de Avellaneda arriba a esta final impulsado por una campaña irregular en la fase regular, donde finalizó tercero en la Zona A con 25 puntos, pero con un rendimiento muy sólido cuando llegaron los cruces mano a mano.
Bajo la conducción de Costas, superó varias pruebas de alto voltaje: primero dejó en el camino a River por 3-2 en un duelo vibrante en los octavos; luego necesitó de la figura descollante de su arquero Facundo Cambeses para imponerse por penales ante Tigre; y en semifinales silenció La Bombonera con una victoria 1-0 frente a Boca, resultado que reafirmó su perfil competitivo en escenarios exigentes.
El probable equipo de Racing para la final del Torneo Clausura ante Estudiantes
Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
