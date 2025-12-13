Los 11 de Gustavo Costas para la final contra Estudiantes`

El entrenador Gustavo Costas confirma el equipo para la definición del Torneo Clausura 2025 tiene como protagonistas a Racing y Estudiantes de La Plata, dos equipos que transitaron caminos muy diferentes antes de llegar a esta instancia decisiva, pero que ahora comparten el mismo objetivo: coronarse este sábado por la noche en el Estadio Único Madre de Ciudades.