Los 11 de Gustavo Costas para el duro duelo ante Boca por la semifinal del Torneo Clausura
Racing se prepara para un apasionante encuentro en la Bombonera con lo mejor que tiene: los cambios del DT y el planteo inicial.
Racing cerró su preparación de cara al crucial duelo de semifinales del Torneo Clausura contra Boca. El partido se jugará este domingo a las 19:00 horas en La Bombonera.
El entrenador Gustavo Costas sorprendió al ratificar la modificación táctica ensayada el viernes: mantendría la defensa con tres centrales, un cambio forzado por importantes ausencias. Costas se vio obligado a desarmar su habitual esquema de cuatro defensores, utilizado durante gran parte del certamen con Santiago Sosa como volante central.
Las bajas por suspensión fueron determinantes: el habitual capitán Santiago Sosa fue expulsado en la victoria de cuartos de final ante Tigre, mientras que Gastón Martirena se encuentra también suspendido, dejando un hueco en el lateral derecho.
En lugar de optar por el ingreso de Bruno Zuculini como reemplazo directo, Costas priorizaría la solidez defensiva, alineando una zaga de cinco hombres que se transforma según la fase del juego: línea de 3 centrales fija compuesta por Marco Di Césare, Nazareno Colombo y Agustín García Basso.
En tanto, la otra gran incógnita para el once titular pasa por la condición física de Santiago Solari. Aunque los estudios descartaron una lesión grave tras la molestia muscular sufrida ante Tigre, el delantero sigue entrenando de forma diferenciada. De no estar al 100%, Tomás Conechny se perfila como el titular en su posición.
La probable formación de Racing ante Boca
Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari/Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.
