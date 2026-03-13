El incierto futuro de Cavani en Boca: la frustración por su lesión y una decisión que se acerca
Mientras completa un tratamiento para aliviar su lesión lumbar, el histórico goleador analiza su futuro y no descarta la posibilidad de ponerle fin a su carrera.
El presente de Edinson Cavani en Boca atraviesa un momento de gran incertidumbre. El delantero uruguayo, que llegó al club con la ilusión de cerrar su carrera en uno de los equipos más importantes de Sudamérica, se encuentra actualmente condicionado por una persistente lesión lumbar que lo ha dejado prácticamente al margen del equipo durante gran parte del Torneo Apertura 2026.
Con el paso de las semanas y sin señales claras de recuperación total, el futuro del goleador empieza a quedar en suspenso. Fue el propio "Matador" quien dejó en claro que su intención es pelear hasta el final para volver a jugar. El atacante aseguró que intentará “hasta el último día” revertir su situación física y poder tener continuidad dentro del campo de juego.
Sin embargo, la realidad es que su participación en el campeonato ha sido muy limitada: solo pudo disputar dos partidos de los diez que lleva el torneo, una estadística que refleja el impacto de los problemas físicos que arrastra desde hace meses. Uno de los momentos más difíciles de esta etapa se produjo cuando fue titular frente a Racing en La Bombonera.
Aquella noche, además de evidenciar las dificultades para competir al máximo nivel, el delantero fue despedido con silbidos e insultos por parte de un sector de los hinchas. El episodio resultó incómodo para el futbolista, que había llegado al club con una gran expectativa por parte del público y que hoy se encuentra atravesando una etapa muy distinta a la que imaginaba.
Después de aquel encuentro, el uruguayo volvió a detener su actividad. Las molestias en la zona lumbar lo obligaron a ausentarse nuevamente y se perdió los compromisos frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Lanús y San Lorenzo. Ante este panorama, a fines de febrero tomó la decisión de comenzar un tratamiento de bloqueo lumbar con el objetivo de aliviar el dolor y mejorar su condición física.
Los plazos del actual tratamiento de Edinson Cavani en Boca
El proceso médico incluyó consultas con diferentes especialistas en problemas de espalda. Las evaluaciones, según trascendió, dejaron un diagnóstico claro: los dolores que sufre el futbolista difícilmente desaparezcan por completo. Lo que se busca con el tratamiento es reducir su intensidad para que pueda convivir con la molestia y, de esa manera, recuperar la posibilidad de competir durante más minutos.
En este contexto, Cavani mantiene una postura firme. No quiere abandonar el fútbol sin poder despedirse dentro de una cancha y todavía conserva la esperanza de volver a sentirse competitivo. No obstante, la posibilidad de un retiro anticipado empieza a rondar su cabeza en caso de que el tratamiento no logre los resultados esperados. La decisión final dependerá fundamentalmente de cómo responda su cuerpo en las próximas semanas.
El plan de recuperación contemplaba aproximadamente un mes de inactividad. Bajo ese esquema, el delantero quedó descartado para los encuentros frente a Gimnasia de Mendoza, Lanús, San Lorenzo, Unión de Santa Fe e Instituto Atlético Central Córdoba, varios de los cuales ya se disputaron. La intención del experimentado atacante es poder regresar antes de que finalice marzo.
Su gran objetivo es llegar en condiciones al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuyo comienzo está previsto para la semana del 7 de abril. Ese torneo representa una de las grandes metas deportivas de Boca en la temporada y también podría convertirse en el escenario donde Cavani busque cerrar su historia en el club. Por ahora, el desenlace sigue abierto.
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