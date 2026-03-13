El incierto futuro de Cavani en Boca: la frustración por su lesión y una decisión que se acerca

Los plazos del actual tratamiento de Edinson Cavani en Boca

El proceso médico incluyó consultas con diferentes especialistas en problemas de espalda. Las evaluaciones, según trascendió, dejaron un diagnóstico claro: los dolores que sufre el futbolista difícilmente desaparezcan por completo. Lo que se busca con el tratamiento es reducir su intensidad para que pueda convivir con la molestia y, de esa manera, recuperar la posibilidad de competir durante más minutos.

cavani

En este contexto, Cavani mantiene una postura firme. No quiere abandonar el fútbol sin poder despedirse dentro de una cancha y todavía conserva la esperanza de volver a sentirse competitivo. No obstante, la posibilidad de un retiro anticipado empieza a rondar su cabeza en caso de que el tratamiento no logre los resultados esperados. La decisión final dependerá fundamentalmente de cómo responda su cuerpo en las próximas semanas.

El plan de recuperación contemplaba aproximadamente un mes de inactividad. Bajo ese esquema, el delantero quedó descartado para los encuentros frente a Gimnasia de Mendoza, Lanús, San Lorenzo, Unión de Santa Fe e Instituto Atlético Central Córdoba, varios de los cuales ya se disputaron. La intención del experimentado atacante es poder regresar antes de que finalice marzo.

Su gran objetivo es llegar en condiciones al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuyo comienzo está previsto para la semana del 7 de abril. Ese torneo representa una de las grandes metas deportivas de Boca en la temporada y también podría convertirse en el escenario donde Cavani busque cerrar su historia en el club. Por ahora, el desenlace sigue abierto.