Crisis en Racing: la decisión sobre el DT Juan Pablo Vojvoda

Con este panorama, y aprovechando el colchón de tiempo que dará el interinato, las opciones que pican en punta para asumir en 2027 son Guillermo Barros Schelotto, actualmente en Vélez Sarsfield, y Nicolás Diez, que se desempeña en Argentinos Juniors. Al tener contrato vigente, su salida inmediata era inviable, por lo que la directiva negociará sus arribos para la próxima temporada.