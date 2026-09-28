Crisis en Racing: la decisión sobre el DT Juan Pablo Vojvoda
Tras la dura eliminación ante Boca en la Copa Argentina, el director técnico presentó su renuncia en Racing. Habrá un interinato hasta fin de año.
La crisis deportiva que atraviesa Racing sumó un nuevo capítulo este lunes. Luego de quedar contra las cuerdas por la dura eliminación en la Copa Argentina frente a Boca Juniors, Juan Pablo Vojvoda decidió dar un paso al costado y presentó su renuncia indeclinable a la conducción del plantel profesional.
IMPORTANTE: El Gobierno dio el visto bueno y el feriado por la Ley 26.541 pasa al lunes: cómo queda el fin de semana largo
El interinato en el club y los números del entrenador saliente
El técnico mantuvo una reunión clave esta mañana con la mesa chica del club, encabezada por Diego Milito y Sebastián Saja. Aunque resta definir si la desvinculación legal se instrumentará como renuncia o despido, la dirigencia designó a Sebastián "Chirola" Romero y Luciano Aued para que se hagan cargo del primer equipo de manera interina hasta diciembre.
El breve ciclo de Vojvoda culmina con apenas 13 partidos dirigidos, en los que registró cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas. En el Torneo Clausura 2026, la Academia marcha anteúltima en la Zona B con tan solo ocho puntos en diez fechas jugadas.
Los principales candidatos que suenan en Avellaneda para 2027
Ante este delicado escenario deportivo, los dirigentes sondearon informalmente a tres ex técnicos de la casa: Eduardo "Chacho" Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece. Sin embargo, los tres agradecieron el interés pero manifestaron su firme intención de no trabajar en el fútbol argentino en el corto plazo.
Con este panorama, y aprovechando el colchón de tiempo que dará el interinato, las opciones que pican en punta para asumir en 2027 son Guillermo Barros Schelotto, actualmente en Vélez Sarsfield, y Nicolás Diez, que se desempeña en Argentinos Juniors. Al tener contrato vigente, su salida inmediata era inviable, por lo que la directiva negociará sus arribos para la próxima temporada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario