Juana Viale dio nuevos detalles sobre la salud de Mirtha Legrand
La actriz volvió a ponerse al frente de la conducción de La Noche de Mirtha y contó que su abuela "está mejorando muy bien".
En el marco de la internación de Mirtha Legrand, y ante un nuevo pedido del canal, Juana Viale volvió a conducir de La Noche de Mirtha por eltrece, garantizando lo que ella misma definió con humor como "asistencia perfecta" tras haber estado al frente del ciclo tanto sábados como domingos de septiembre.
Antes de dar inicio formal a la mesaza, la conductora se tomó unos minutos para llevar tranquilidad a los televidentes y compartir detalles sobre el estado de salud de Mirtha, quien permanece internada desde el pasado 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei.
El parte más esperado y el humor de Mirtha Legrand
Con una sonrisa y visiblemente aliviada, Juana reveló cómo evoluciona su abuela y contó que sigue el programa rigurosamente desde su internación. "La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo. Así que, abuelita, me muevo lentamente, ya tú sabes", indicó.
De este modo, la familia y el entorno de la histórica conductora transmitieron calma, destacando su favorable recuperación y su característico rigor a distancia sobre cada detalle de la emisión.
Una mesaza variada y con figuras de peso
Para esta nueva emisión de sábado, Juana Viale recibió en el estudio a un grupo heterogéneo de reconocidas figuras del espectáculo, la música y el arte:
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Agustín "Rada" Aristarán: El actor y comediante, actual figura de Otro Día Perdido (eltrece).
Cecilia Dopazo: La prestigiosa actriz de cine, teatro y televisión.
CAE: El popular cantante, compositor y actor argentino.
Gabriel Machado: El reconocido fotógrafo de moda y celebridades.
Con la conducción firme de Juana y la gran noticia de que la Chiqui transita una excelente recuperación, el ciclo se afianza una vez más en las noches deltrece.
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