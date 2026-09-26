Juana Viale dio nuevos detalles sobre la salud de Mirtha Legrand

El parte más esperado y el humor de Mirtha Legrand

Con una sonrisa y visiblemente aliviada, Juana reveló cómo evoluciona su abuela y contó que sigue el programa rigurosamente desde su internación. "La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde. Me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo. Así que, abuelita, me muevo lentamente, ya tú sabes", indicó.