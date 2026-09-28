Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: finalizó el tratamiento antibiótico y evoluciona favorablemente
El Sanatorio Mater Dei emitió este lunes un comunicado oficial sobre la salud de Mirtha Legrand. Cuándo se publicará el próximo informe.
El Sanatorio Mater Dei difundió este lunes 28 de septiembre un nuevo documento oficial sobre el cuadro clínico de Mirtha Legrand. Según el informe que lleva la firma del director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, la reconocida conductora "continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico".
IMPORTANTE: Sandra Pettovello activó un descuento de 50% en medicamentos para jubilados de Anses
Los detalles del parte médico de Mirtha Legrand y el agradecimiento de la familia
El breve comunicado emitido por el centro de salud detalló cuál es el estado anímico y el acompañamiento que recibe la diva de la televisión durante su internación. En ese sentido, el documento remarcó que la "Chiqui" se encuentra "acompañada de su familia" y aprovechó para transmitir que la presentadora "agradece el cariño y respeto dispensado" por el público y su entorno.
Finalmente, las autoridades de la clínica adelantaron cómo será el protocolo de comunicación durante los próximos días para mantener informados a los medios y a sus seguidores. Al respecto, el parte oficial concluyó: "De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario