Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: finalizó el tratamiento antibiótico y evoluciona favorablemente

Los detalles del parte médico de Mirtha Legrand y el agradecimiento de la familia

El breve comunicado emitido por el centro de salud detalló cuál es el estado anímico y el acompañamiento que recibe la diva de la televisión durante su internación. En ese sentido, el documento remarcó que la "Chiqui" se encuentra "acompañada de su familia" y aprovechó para transmitir que la presentadora "agradece el cariño y respeto dispensado" por el público y su entorno.