La jugada de Briatore: Alpine sumó a un ex Mercedes para trabajar con Colapinto y Gasly

Durante su etapa en Mercedes ocupó cargos como jefe de aerodinámica, director de tecnología y director técnico. Permaneció en esa última función hasta 2023. Su experiencia está asociada a una de las etapas más exitosas de Mercedes en la F1, estructura con la que participó en un período en el que el equipo consiguió ocho campeonatos de Constructores y ocho títulos de Pilotos.

¿Qué función tendrá Elliott en Alpine?

Como director técnico, Elliott estará al frente de la estructura de ingeniería de Alpine en Enstone. Su trabajo estará relacionado con la evolución tecnológica y aerodinámica de los autos, además de la coordinación de los diferentes departamentos que participan en el desarrollo del monoplaza.

La escudería pretende utilizar su experiencia para acelerar el proceso de evolución del proyecto. En particular, su llegada apunta a fortalecer el trabajo que se realiza en fábrica y su conexión con el rendimiento que los autos consiguen durante los fines de semana de carrera. El objetivo planteado es acercarse progresivamente a los equipos que actualmente se encuentran en la parte alta de la Fórmula 1.

Colapinto y Gasly, dos pilotos involucrados en el proyecto

La incorporación de Elliott tendrá una incidencia directa sobre el desarrollo de los monoplazas que utilizan Franco Colapinto y Pierre Gasly. Ambos pilotos dependerán de la evolución técnica del auto para mejorar sus prestaciones durante el campeonato.

Para Colapinto, la noticia representa la llegada de un ingeniero con una extensa experiencia en la máxima categoría justamente durante una etapa de desarrollo de Alpine. El argentino afronta su campaña dentro de la estructura francesa y cualquier modificación en el área técnica puede repercutir en el trabajo de las próximas carreras. Gasly, por su parte, también será parte del proyecto encabezado por Elliott.