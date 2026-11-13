El inesperado elogio del Pollo Vignolo a Mariano Closs que llamó la atención en los Martín Fierro
El conductor de ESPN F90 y Diego Latorre compartieron el Martín Fierro a la Labor Periodística Deportiva. Al recibir la estatuilla, tuvo un reconocimiento especial.
La entrega de los Martín Fierro de Cable 2026 dejó una escena que rápidamente llamó la atención de los fanáticos del fútbol: Sebastián Vignolo le dedicó su premio a Mariano Closs, en medio de una rivalidad mediática que desde hace años alimenta debates sobre quién es el mejor relator de la Argentina.
El Pollo y Diego Latorre fueron distinguidos con el Martín Fierro a la Labor Periodística Deportiva después de empatar en la votación. Ambos trabajan en ESPN y comparten transmisiones de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y de los partidos de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mientras que el exfutbolista también integra el equipo de la Champions League.
El reconocimiento de Vignolo a Mariano Closs en los Martín Fierro
Al subir al escenario para recibir la estatuilla, Vignolo aprovechó el momento para destacar a un compañero que no estaba entre los premiados: "Le quiero dedicar esto a la gente de Disney y de ESPN, que nos hace vivir en un mundo casi ideal. Y lo quiero compartir con un amigo, con alguien a quien quiero mucho y que por supuesto admiro, y yo creo que debe ser el mejor relator de la Argentina, que es Mariano Closs, que lo tengo ahí y que sabe que lo quiero un montón", expresó.
Luego, reforzó su reconocimiento con otra frase: "Él también debería estar acá, porque es parte importante de este premio". El gesto tuvo una repercusión especial por tratarse de dos de las voces más reconocidas de las transmisiones deportivas argentinas, cuyos estilos suelen quedar enfrentados en las discusiones de los hinchas.
Vignolo y Closs, una comparación que divide a los fanáticos
La competencia entre ambos relatores excede las transmisiones y se instaló desde hace tiempo en las redes sociales y en las conversaciones futboleras. Sus formas de narrar, sus estilos y las interpretaciones sobre sus simpatías por Boca y River alimentan una comparación permanente.Sin embargo, el mensaje de Vignolo dejó en evidencia el respeto y la admiración profesional que siente por Closs, más allá de las discusiones que se generan alrededor de sus figuras.
Por su parte, Latorre también tuvo palabras de agradecimiento y destacó el privilegio de compartir su trabajo con grandes profesionales. "Tengo el privilegio de trabajar con los dos mejores relatores, que son además grandes compañeros. Compartimos muchas horas, viajes, una relación de 10 o 15 años", sostuvo. De esta manera, la ceremonia terminó con un reconocimiento que trascendió el premio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario