El inesperado elogio del Pollo Vignolo a Mariano Closs que llamó la atención en los Martín Fierro

“Lo quiero compartir con alguien que es mi amigo, que admiro y quiero mucho. Con Mariano Closs que es el MEJOR RELATOR de ARGENTINA” - @PolloVignolo ganó el Martín Fierro y se lo dedicó a su colega https://t.co/nmBAqCBQz9 — PaseClave (@paseclave__) November 13, 2026

El reconocimiento de Vignolo a Mariano Closs en los Martín Fierro

Al subir al escenario para recibir la estatuilla, Vignolo aprovechó el momento para destacar a un compañero que no estaba entre los premiados: "Le quiero dedicar esto a la gente de Disney y de ESPN, que nos hace vivir en un mundo casi ideal. Y lo quiero compartir con un amigo, con alguien a quien quiero mucho y que por supuesto admiro, y yo creo que debe ser el mejor relator de la Argentina, que es Mariano Closs, que lo tengo ahí y que sabe que lo quiero un montón", expresó.