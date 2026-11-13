Manchester United oficializó al argentino Mauricio Pochettino como su nuevo DT
Los Diablos Rojos destituyeron a Michael Carrick y acordaron la llegada de Mauricio Pochettino, quien dejará la selección de Estados Unidos.
La crisis deportiva que atraviesa el Manchester United forzó un sorpresivo cambio de rumbo en Old Trafford. Este viernes, el histórico club inglés anunció de forma oficial la contratación del entrenador argentino Mauricio Pochettino como su nuevo director técnico, en reemplazo del recientemente destituido Michael Carrick.
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La salida de Estados Unidos y su desembarco en Inglaterra
El estratega santafesino de 54 años se encontraba dirigiendo a la selección masculina de Estados Unidos desde el año 2024. Al mando del conjunto norteamericano, logró alcanzar los octavos de final de la última Copa del Mundo y, hace apenas tres meses, había firmado una renovación contractual hasta el Mundial de 2030.
Sin embargo, el llamado de los Diablos Rojos alteró todos los planes. En su comunicado oficial, el United detalló que lograron un acuerdo económico y deportivo con la federación estadounidense para lograr la liberación del argentino. Pochettino asumirá el cargo recién a partir del próximo miércoles, una vez que "concluyan sus responsabilidades con la selección" durante esta ventana de compromisos internacionales.
El delicado momento del Manchester United
Desde las altas esferas del club británico elogiaron el perfil del flamante entrenador: "El argentino es reconocido por su estilo de fútbol de alta intensidad y vocación ofensiva, por su dedicación a construir equipos fuertes y cohesionados y por su extraordinario historial en el desarrollo de jugadores a nivel individual", destacaron.
La experiencia previa de Pochettino en equipos como Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea será fundamental para intentar revertir una de las campañas más adversas en la historia reciente del conjunto mancuniano.
Actualmente, el Manchester United ocupa el 18º puesto de la tabla, encontrándose sorpresivamente en zona de descenso directo. En lo que va de la temporada de la Premier League, los Diablos Rojos apenas cosecharon ocho puntos, logrando ganar un solo encuentro sobre diez disputados, cifras que terminaron sentenciando el ciclo de Carrick.
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