Manchester United oficializó al argentino Mauricio Pochettino como su nuevo DT

La experiencia previa de Pochettino en equipos como Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea será fundamental para intentar revertir una de las campañas más adversas en la historia reciente del conjunto mancuniano.

Actualmente, el Manchester United ocupa el 18º puesto de la tabla, encontrándose sorpresivamente en zona de descenso directo. En lo que va de la temporada de la Premier League, los Diablos Rojos apenas cosecharon ocho puntos, logrando ganar un solo encuentro sobre diez disputados, cifras que terminaron sentenciando el ciclo de Carrick.