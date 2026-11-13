Banfield vs. Boca, por la semifinal de la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

Banfield buscará meterse por primera vez en la final del certamen.

Por su parte, el equipo conducido por Pedro Troglio no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y terminó la fase regular con 15 puntos. En la Copa Argentina, goleó a Real Pilar, eliminó por penales a San Martín de Tucumán y Midland, y superó a Deportivo Riestra en cuartos de final, también desde los doce pasos. Ahora, buscará meterse por primera vez en la final del certamen.