Banfield vs. Boca, por la semifinal de la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" viene de consagrarse campeón de la Tabla Anual y buscará aprovechar el envión anímico para meterse en una nueva final. El ganador enfrentará a Platense por el título.
Banfield y Boca se enfrentan este sábado, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro, que definirá al rival de Platense en la final, será televisado por TyC Sports y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El conjunto de la Ribera llega a esta instancia en un gran momento futbolístico, después de consagrarse campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional y asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Defensa y Justicia y buscará extender su buen presente con una victoria que le permita avanzar a la final del torneo.
En la Copa Argentina, el "Xeneize" eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín, superó a Vélez por penales en los octavos de final y consiguió un triunfo agónico por 3-2 ante Racing en cuartos, luego de comenzar dos goles abajo. En ese encuentro, Enner Valencia fue la gran figura al convertir los tres tantos.
Por su parte, el equipo conducido por Pedro Troglio no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y terminó la fase regular con 15 puntos. En la Copa Argentina, goleó a Real Pilar, eliminó por penales a San Martín de Tucumán y Midland, y superó a Deportivo Riestra en cuartos de final, también desde los doce pasos. Ahora, buscará meterse por primera vez en la final del certamen.
Formaciones de Banfield vs. Boca por la semifinal de la Copa Argentina
- Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Ignacio Abraham; Brandon Oviedo, Tomás Adoryán, Lautaro Gómez; Federico Medina, David Zalazar y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
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Hora: 19:00
Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.
Árbitro: Nazareno Arasa.
VAR: Lucas Novelli.
TV: TyC Sports.
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