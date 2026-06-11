Video: el momento en que Marcos Senesi se enteró de la convocatoria al Mundial 2026
Desde Ibiza, Kelci-Rose grabó toda la secuencia que luego publicó en las redes sociales. El futbolista recibió el llamado para sumarse a la Selección Argentina.
La intimidad de la Selección Argentina volvió a regalar un momento cargado de emotividad en las redes sociales. Kelci-Rose, la pareja del defensor Marcos Senesi, compartió en sus plataformas digitales el instante preciso en el que el futbolista recibía el llamado del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni para confirmarle su citación de urgencia al Mundial 2026.
El zaguero central fue convocado a contrarreloj para sumarse a la lista definitiva de 26 futbolistas en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien lamentablemente debió ser dado de baja de la delegación tras sufrir una lesión que le impedirá participar del torneo.
La noticia tomó al defensor en un escenario particular pero con la guardia en alto. El actual futbolista del Tottenham de Inglaterra se encontraba disfrutando de unos días de descanso en las playas de Ibiza.
Sin embargo, según trascendió en el entorno del jugador, Senesi nunca se desconectó del todo: se mantuvo entrenando de forma particular durante sus vacaciones por si surgía algún imprevisto de último momento que requiriera su presencia en los Estados Unidos. La constancia tuvo su premio.
Marcos Senesi: festejo y desahogo en un video viral
El material audiovisual compartido por su pareja no tardó en replicarse entre los fanáticos de la Scaloneta. En las imágenes se puede observar al ex San Lorenzo manteniendo una conversación telefónica en un clima de absoluta tensión y expectativa.
La contención duró solo lo que tardó en colgar la llamada: apenas cortó el teléfono, tanto Marcos como Kelci-Rose se fundieron en un grito de desahogo y un emocionante festejo al confirmar que el sueño mundialista se ponía en marcha para él. Senesi viajará en las próximas horas directamente hacia el búnker argentino para ponerse a disposición del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos.
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