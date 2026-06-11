Video: el momento en que Marcos Senesi se enteró de la convocatoria al Mundial 2026

Marcos Senesi: festejo y desahogo en un video viral

El material audiovisual compartido por su pareja no tardó en replicarse entre los fanáticos de la Scaloneta. En las imágenes se puede observar al ex San Lorenzo manteniendo una conversación telefónica en un clima de absoluta tensión y expectativa.

La contención duró solo lo que tardó en colgar la llamada: apenas cortó el teléfono, tanto Marcos como Kelci-Rose se fundieron en un grito de desahogo y un emocionante festejo al confirmar que el sueño mundialista se ponía en marcha para él. Senesi viajará en las próximas horas directamente hacia el búnker argentino para ponerse a disposición del cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos.