El insólito choque de Carlos Sainz en la Q3 que lo dejó afuera de la pole

Video: así fue el choque de Carlos Sainz en la Q3 del GP de Singapur

"Ha sido un incidente muy raro, un accidente que la verdad no esperaba y nunca me había pasado en mi carrera", aseguró Sainz, que sigue sin entender lo que pasó. "Ha sido una combinación de cosas: neumático muy frío, teniendo que dejar pasar un par de coches, también me he tenido que ir al lado sucio para dejarles pasar", añadió.

Además, al empezar la vuelta, ya vio que tenía que arriesgar: "Lanzando la vuelta, he llegado muy lento a la última curva, iba a perder seguro una o dos décimas y por intentar recuperarlos con el neumático frío y el rebufo de Piastri delante pues he perdido el coche", aseguraba el madrileño, aceptando también parte de su error.