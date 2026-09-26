El insólito dato que une a Racing, Boca y Franco Colapinto antes del clásico por Copa Argentina

El dato que surge de esos antecedentes es llamativo: Racing ganó sus dos partidos durante esos fines de semana, mientras que Boca no consiguió una victoria.

Pero la cuenta fue más allá y comparó el rendimiento de ambos clubes desde que Colapinto comenzó a competir en la Fórmula 1. De acuerdo con sus números, Racing suma un promedio de 1,64 puntos por partido cuando hay carrera, frente a 1,45 cuando no la hay. En Boca ocurre lo contrario: registra 1,44 puntos por encuentro durante esos fines de semana y 1,96 cuando no hay actividad del argentino.

La diferencia también aparece al observar los goles recibidos por Boca según el rendimiento de Colapinto. Según la estadística difundida, cuando el piloto termina dentro del top 10, el Xeneize recibe un promedio de 1,67 goles por partido. En los otros dos tramos analizados, los registros son de 0,67 y 0,90.

Los números no permiten establecer una relación causal entre el desempeño del piloto y los resultados de los equipos, pero sí construyen una curiosa coincidencia estadística que llega justo antes de un nuevo Racing-Boca.

El partido de este domingo tendrá, además, un premio concreto: el ganador avanzará a las semifinales de la Copa Argentina y enfrentará a Banfield.

Así, mientras Colapinto afronta otro fin de semana de Fórmula 1 en Bakú, Racing y Boca protagonizarán un nuevo capítulo de su clásico. Y los antecedentes que recopiló Histórico Racing ya le agregaron una curiosa cábala al duelo.