El insólito dato que une a Racing, Boca y Franco Colapinto antes del clásico por Copa Argentina
En redes sociales se viralizó una estadística que relaciona los resultados de ambos equipos con los fines de semana en los que el piloto argentino corre.
Racing y Boca volverán a verse las caras este domingo por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido que tendrá lugar desde las 17 en el Gigante de Arroyito. En la previa del clásico apareció un curioso dato que tiene como protagonista indirecto a Franco Colapinto y que rápidamente llamó la atención entre los hinchas.
La particular estadística fue difundida por la cuenta Histórico Racing en X, ex Twitter, y pone el foco en los fines de semana en los que el piloto argentino tiene actividad en la Fórmula 1. Según los datos publicados, cada vez que Racing se enfrentó con Boca durante un fin de semana con carrera de Colapinto, la Academia no perdió.
El registro contempla tres cruces: en 2024, Racing se impuso 2-1; en 2025, volvió a ganarle a Boca, esta vez por 1-0 en la Bombonera; mientras que en 2026 el clásico terminó 1-1. Es decir, en esos tres enfrentamientos hubo dos triunfos de Racing y un empate.
La particular relación entre Colapinto, Racing y Boca
La curiosidad adquiere otro condimento porque Colapinto es reconocido hincha de Boca y este fin de semana vuelve a tener actividad en la Fórmula 1. El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa en Bakú, un circuito que el argentino ya visitó en dos oportunidades.
Justamente, Histórico Racing también repasó qué ocurrió en los anteriores fines de semana en los que Colapinto corrió en Bakú. En 2024, Racing derrotó 2-1 a Boca, mientras que en 2025 la Academia venció 2-0 a Huracán y el Xeneize empató 2-2 frente a Central Córdoba.
El dato que surge de esos antecedentes es llamativo: Racing ganó sus dos partidos durante esos fines de semana, mientras que Boca no consiguió una victoria.
Pero la cuenta fue más allá y comparó el rendimiento de ambos clubes desde que Colapinto comenzó a competir en la Fórmula 1. De acuerdo con sus números, Racing suma un promedio de 1,64 puntos por partido cuando hay carrera, frente a 1,45 cuando no la hay. En Boca ocurre lo contrario: registra 1,44 puntos por encuentro durante esos fines de semana y 1,96 cuando no hay actividad del argentino.
La diferencia también aparece al observar los goles recibidos por Boca según el rendimiento de Colapinto. Según la estadística difundida, cuando el piloto termina dentro del top 10, el Xeneize recibe un promedio de 1,67 goles por partido. En los otros dos tramos analizados, los registros son de 0,67 y 0,90.
Los números no permiten establecer una relación causal entre el desempeño del piloto y los resultados de los equipos, pero sí construyen una curiosa coincidencia estadística que llega justo antes de un nuevo Racing-Boca.
El partido de este domingo tendrá, además, un premio concreto: el ganador avanzará a las semifinales de la Copa Argentina y enfrentará a Banfield.
Así, mientras Colapinto afronta otro fin de semana de Fórmula 1 en Bakú, Racing y Boca protagonizarán un nuevo capítulo de su clásico. Y los antecedentes que recopiló Histórico Racing ya le agregaron una curiosa cábala al duelo.
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