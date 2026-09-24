Estudiantes de La Plata contactó a Marcos Rojo para jugar las semifinales de la Copa Libertadores
El Pincha busca cerrar una incorporación relámpago al estilo Rolando Schiavi. Las bajas en la defensa apresuraron los contactos por el zaguero de Racing.
Estudiantes de La Plata, que ya confirmó que jugará el partido de ida ante Flamengo en el estadio Uno, va por un golpe sobre la mesa que sacude de lleno el mercado de pases local. Ante las urgencias defensivas que se le presentaron de cara a la recta final de la Copa Libertadores 2026, la dirigencia del Pincha aceleró gestiones e inició contactos formales para repatriar a Marcos Rojo.
El equipo platense afronta un panorama complejo para la ida de las semifinales frente ante el Mengao: Leandro González Pírez y Tomás Palacios están suspendidos y no podrán dar el presente en UNO. Ante la negativa inflexible de Lanús para negociar a Carlos Izquierdoz —la prioridad inicial del cuerpo técnico—, los cañones apuntaron directamente hacia el experimentado marcador central de 36 años, en una jugada que evoca de inmediato la histórica contratación de Rolando Schiavi en 2009.
Las negociaciones con el actual futbolista de Racing están en marcha y existe un moderado optimismo en La Plata para sellar el acuerdo. De todas formas, desde el entorno albirrojo supeditan el avance de la operación a un gesto clave: esperan un pedido de disculpas públicas por parte del defensor hacia la institución que lo vio nacer para limar asperezas con los hinchas.
Estudiantes quiere a Marcos Rojo para la Copa Libertadores y espera el cruce entre Racing y Boca
El desenlace de esta historia tiene una fecha bisagra en el calendario inmediato. Por estas horas, las probabilidades de concreción se ubican en un 50%, pero ese panorama puede cambiar de forma drástica según lo que suceda en la Copa Argentina.
Si la Academia queda eliminada a manos de Boca en el cruce de cuartos de final, las chances de que el defensor arme las valijas y regrese al club que lo formó subirán de manera considerable. Estudiantes trabaja a contrarreloj, con la mirada puesta en el certamen continental y el deseo firme de sumar jerarquía para ir en busca de la gloria eterna.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario