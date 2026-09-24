Estudiantes de La Plata contactó a Marcos Rojo para jugar las semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata, que ya confirmó que jugará el partido de ida ante Flamengo en el estadio Uno, va por un golpe sobre la mesa que sacude de lleno el mercado de pases local. Ante las urgencias defensivas que se le presentaron de cara a la recta final de la Copa Libertadores 2026, la dirigencia del Pincha aceleró gestiones e inició contactos formales para repatriar a Marcos Rojo.