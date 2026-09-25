La AFA rechazó la apelación de Vélez y Boca jugará ante Racing por la Copa Argentina
El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible el recurso presentado por el Fortín y tampoco hizo lugar al pedido de suspender el partido.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió este viernes el nuevo reclamo presentado por Vélez por el partido de octavos de final de la Copa Argentina 2026 ante Boca y confirmó que el Xeneize podrá disputar los cuartos de final frente a Racing.
El Tribunal de Apelaciones declaró “inadmisible” el recurso presentado por el club de Liniers contra la resolución que había adoptado previamente el Tribunal de Disciplina. Además, rechazó la solicitud de una “medida provisional urgente” con la que el Fortín pretendía suspender el encuentro.
De esta manera, el partido correspondiente a los cuartos de final continúa programado para el 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.
¿Qué había reclamado Vélez contra Boca?
El conflicto comenzó después del partido que Boca y Vélez disputaron por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro terminó 0-0 y el conjunto de la Ribera se impuso posteriormente en la definición por penales.
Vélez presentó una protesta ante la AFA al considerar que Boca había incluido en la planilla a seis futbolistas extranjeros, cuando el reglamento establecía un máximo de cinco. Los jugadores señalados fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.
El club de Liniers sostuvo que esa situación constituía una alineación indebida y solicitó que se modificara el resultado del partido. Su pedido apuntaba a que se le otorgara el encuentro por 3-0 y, por lo tanto, la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina rechazó ese planteo.
La AFA sancionó a Boca pero mantuvo su clasificación
La primera resolución del Tribunal de Disciplina estableció una diferencia importante: consideró que existió una infracción administrativa en la confección de la planilla, pero no una alineación indebida. El motivo central estuvo relacionado con Ángel Romero. El futbolista paraguayo había sido incluido entre los convocados, pero no ingresó al campo de juego durante el encuentro ante Vélez.
Por ese motivo, el organismo disciplinario decidió sancionar económicamente a Boca, pero no modificar el resultado deportivo. La pena establecida fue equivalente a 1.000 entradas, una suma estimada en alrededor de 50 millones de pesos, mientras que la clasificación del Xeneize quedó firme en esa instancia. Vélez, disconforme con la decisión, presentó una nueva apelación ante el Tribunal de Apelaciones.
El nuevo pedido de Vélez tampoco prosperó
En su presentación, la dirigencia velezana no solo buscó revertir la decisión anterior, sino que también solicitó una medida urgente para impedir que se disputara el partido entre Boca y Racing mientras continuaba la discusión reglamentaria.
El Tribunal de Apelaciones analizó el planteo y resolvió declarar inadmisible el recurso presentado por la institución de Liniers. Además, el organismo determinó que no correspondía hacer lugar a la medida provisional solicitada para cancelar o suspender el encuentro de cuartos de final.
La resolución fue firmada por Héctor Luis Latorraga, presidente del Tribunal de Apelaciones, junto con Fernando Luis M. Mancini, vicepresidente, y Guillermo Hugo Rojo, vocal.
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