Operativo especial para Estudiantes, Rosario Central, Boca y Racing: rutas y horarios para evitar cruces

Desde Estudiantes también informaron los horarios previstos para la salida. La concentración será en Avenida 1 y Calle 55 durante el viernes 25, con la acreditación pautada para las 17 y la partida de los micros prevista para las 19. Además, los hinchas deberán presentarse con DNI físico, requisito establecido para el viaje.

Racing tendrá una ventana horaria específica para llegar a Rosario

La organización también contempla un esquema particular para los micros de Racing, que viajarán hacia Rosario para el encuentro contra Boca. El recorrido inicial contempla el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires para luego continuar por la Ruta Nacional 7, la Ruta Provincial 6 y la Ruta Nacional 8. A la altura de Pergamino, los vehículos de la Academia continuarán por la Ruta Provincial 178, hasta alcanzar el límite con la provincia de Santa Fe.

El horario también fue definido teniendo en cuenta el regreso de los hinchas de Estudiantes que estarán en Santiago del Estero. Los micros de Racing circularán hacia Rosario entre las 22 del sábado 26 y las 2 del domingo, con el objetivo de reducir las posibilidades de coincidencia con la parcialidad que vuelva del otro partido. La medida forma parte de un esquema más amplio diseñado para ordenar el movimiento de las hinchadas durante un fin de semana con una importante cantidad de desplazamientos.

¿Cómo viajarán los hinchas de Boca y Rosario Central?

En el caso de Boca, los micros de la parcialidad xeneize saldrán el domingo entre las 7 y las 9 desde La Bombonera. El recorrido establecido incluye la Autopista Panamericana y la Ruta Nacional 9, por donde los vehículos continuarán hasta llegar al límite entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La planificación busca evitar coincidencias con los colectivos de Racing y con los movimientos relacionados con el partido entre Estudiantes y Rosario Central.

Por el lado del conjunto rosarino, el traslado hacia Santiago del Estero comenzará el viernes 25 desde las 22. Los micros de Rosario Central tendrán como punto de salida y regreso la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. El encuentro entre Estudiantes y Rosario Central está programado para el sábado a las 16, por lo que la organización contempla el desplazamiento de la hinchada canalla durante la noche previa.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el operativo?

Desde Aprevide remarcaron que la planificación fue elaborada en conjunto con diferentes organismos de seguridad para coordinar los movimientos de las cuatro parcialidades.

Según informó el organismo, "todos estos operativos fueron consensuados entre Aprevide y los distintos organismos de Seguridad de las provincias de Santa Fe, Cordoba y Santiago del Estero, con la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación".

El objetivo central es evitar que los recorridos de las distintas hinchadas coincidan en las mismas rutas y horarios, especialmente durante los momentos de mayor circulación.