Inédito: club del Ascenso anunció que echa a todo el plantel por "notoria falta de actitud"

San Martín de Burzaco remarcó que representar sus colores "implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante". El club concluyó asegurando que redoblarán esfuerzos para que el próximo año el equipo ocupe el lugar que "verdaderamente merece".

El mensaje, inédito, no pasó desapercibido y generó mucho revuelo en medios y redes sociales, en épocas en donde surgen sospechas de todo tipo.

El comunicado completo de San Martín de Burzaco

"El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura - situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico –. Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución.

Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece.

A Sanma lo hace grande su gente.".

