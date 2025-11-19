Inédito: club del Ascenso anunció que echa a todo el plantel por "notoria falta de actitud"
Un equipo de la Primera B Metropolitana no tuvo su mejor año y el club tomó una drástica decisión que incuso despertó varios interrogantes.
San Martín de Burzaco decidió aplicar una mano dura inédita tras un año futbolístico decepcionante, que los vio finalizar en la 13ª posición de la Primera B Metropolitana, y lo anunció en un comunicado que generó diversas interpretaciones y abrió una nueva polémica.
En este marco, el club emitió un contundente comunicado oficializando una purga masiva en su plantel de Primera División.
La drástica decisión se basó en una crítica directa hacia el compromiso de los jugadores. El club comunicó a sus socios y al público general que el equipo será "renovado casi en su totalidad" de cara a la próxima temporada.
El detonante de esta decisión fue el último partido, donde cayeron 3-1 ante Deportivo Merlo, a pesar de haber comenzado ganando. Este resultado selló su eliminación de la lucha por el Reducido.
"Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura", detalló el comunicado, añadiendo que esta situación "impidió alcanzar los objetivos propuestos" y "opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico."
San Martín de Burzaco remarcó que representar sus colores "implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante". El club concluyó asegurando que redoblarán esfuerzos para que el próximo año el equipo ocupe el lugar que "verdaderamente merece".
El mensaje, inédito, no pasó desapercibido y generó mucho revuelo en medios y redes sociales, en épocas en donde surgen sospechas de todo tipo.
El comunicado completo de San Martín de Burzaco
"El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura - situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico –. Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución.
Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece.
A Sanma lo hace grande su gente.".
