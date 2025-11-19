El anuncio de Uruguay sobre Marcelo Bielsa: ¿qué va a pasar con la Selección a meses del Mundial?

A pesar de que Bielsa ya había hablado, la convocatoria a una nueva conferencia de prensa para este jueves a las 20, en el Museo del Fútbol de la capital uruguaya, ha intensificado las especulaciones sobre un posible "volantazo" en el cuerpo técnico a solo siete meses del Mundial.

Todo el mundo del fútbol, dentro y fuera de Uruguay, estará atento a las palabras de Bielsa para saber si el golpe ante Estados Unidos tendrá consecuencias en su continuidad.