El anuncio de Uruguay sobre Marcelo Bielsa: ¿qué va a pasar con la Selección a meses del Mundial?
El "Loco" quedó en el ojo de la tormenta tras la terrible goleada que sufrió la "Celeste" en un amistoso ante Estados Unidos.
El futuro de Marcelo Bielsa al frente de la Selección Uruguaya entró en una zona de incertidumbre, y la furibunda goleada 5-1 sufrida ante Estados Unidos en un amistoso reavivó los cuestionamientos históricos al entrenador, por lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hizo un anuncio que agranda las especulaciones.
La AUF intentará mitigar esta nueva crisis a meses del Mundial 2026 con una conferencia de prensa este jueves, en la que podría pasar cualquier cosa.
El "Loco" ha cosechado buenos números (16 triunfos en 31 partidos y la clasificación al Mundial), pero nunca pudo silenciar las dudas sobre sus métodos. Estas se agravaron con las acusaciones públicas de Luis Suárez, retirado de la "Celeste", quien había señalado al rosarino por malos tratos al plantel y empleados.
Tras el duro golpe en Florida, el propio Bielsa se mostró autocrítico y dolido por el resultado. "Me siento responsable de todo esto... De ninguna manera los mejores jugadores uruguayos pueden perder un partido así contra el grupo secundario de Estados Unidos", declaró, asumiendo la responsabilidad por la gestión del partido y los recursos.
Desde la dirigencia, el director deportivo Jorge Giordano salió a respaldarlo, aunque con cautela. "El resultado nos pegó fuerte. Pero veo a Bielsa con fuerza para seguir, tiene mucha autocrítica. Ante ese dolor hay un razonamiento, pero hay que recomponer y seguir", indicó.
A pesar de que Bielsa ya había hablado, la convocatoria a una nueva conferencia de prensa para este jueves a las 20, en el Museo del Fútbol de la capital uruguaya, ha intensificado las especulaciones sobre un posible "volantazo" en el cuerpo técnico a solo siete meses del Mundial.
Todo el mundo del fútbol, dentro y fuera de Uruguay, estará atento a las palabras de Bielsa para saber si el golpe ante Estados Unidos tendrá consecuencias en su continuidad.
