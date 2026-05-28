Giuliano Simeone y Nico Paz sellan un récord inédito de padres e hijos mundialistas en la Selección Argentina
Confirmada la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, los debutantes lograrán un interesante récord en la Selección Argentina.
La oficialización de la lista de los 26 convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 no solo trajo alivio tras los intensos filtros físicos, sino que también dejó grabado a fuego un hito estadístico que nunca antes se había registrado en los más de cien años de historia de la Selección Argentina.
Por primera vez, el combinado nacional contará en sus filas con futbolistas que lograrán replicar el máximo orgullo de sus padres: disputar una Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.
Con sus citaciones confirmadas, Giuliano Simeone y Nicolás Paz se transformarán, junto a sus respectivos progenitores, en las primeras duplas de padre e hijo en la historia de nuestro fútbol en jugar un Mundial defendiendo los colores de la Argentina.
El clan Simeone en la Selección Argentina
El apellido Simeone está íntimamente ligado a las páginas doradas y batalladoras de la Selección. Diego "Cholo" Simeone es un emblema absoluto de los años 90 y principios de los 2000, habiendo disputado tres mundiales consecutivos: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.
Años después de aquellas batallas del "Cholo" en el mediocampo, su hijo menor, Giuliano Simeone, se ganó a fuerza de un tremendo presente en el fútbol europeo y un despliegue físico indomable el boleto definitivo para la cita de 2026. Con su debut mundialista, el delantero de la dinastía completará un círculo perfecto de orgullo familiar y vigencia absoluta con la camiseta nacional.
La dinastía de los Paz: del 98 a la nueva era
El otro eslabón de este récord inédito lo componen los Paz. Pablo Paz, un tiempista y recio defensor central surgido de las inferiores de Newell’s, supo ganarse la confianza de Daniel Passarella y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Francia 1998, sumando minutos en aquella recordada victoria por 1-0 ante Croacia en la fase de grupos.
Casi tres décadas después, su hijo Nicolás Paz recoge el testigo de la herencia familiar pero con una impronta completamente distinta. El joven y talentoso mediocampista del Calcio Como, que fue mimado y llevado de a poco por Scaloni a pesar de las molestias físicas previas, aportará la cuota de frescura, panorama y juego asociado en Norteamérica, revalidando el legado mundialista de su padre con un fútbol de alta categoría.
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