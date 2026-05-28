Giuliano Simeone y Nico Paz sellan un récord inédito de padres e hijos mundialistas en la Selección Argentina

Años después de aquellas batallas del "Cholo" en el mediocampo, su hijo menor, Giuliano Simeone, se ganó a fuerza de un tremendo presente en el fútbol europeo y un despliegue físico indomable el boleto definitivo para la cita de 2026. Con su debut mundialista, el delantero de la dinastía completará un círculo perfecto de orgullo familiar y vigencia absoluta con la camiseta nacional.

hijos simeone El clan Simeone.

La dinastía de los Paz: del 98 a la nueva era

El otro eslabón de este récord inédito lo componen los Paz. Pablo Paz, un tiempista y recio defensor central surgido de las inferiores de Newell’s, supo ganarse la confianza de Daniel Passarella y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Francia 1998, sumando minutos en aquella recordada victoria por 1-0 ante Croacia en la fase de grupos.

Casi tres décadas después, su hijo Nicolás Paz recoge el testigo de la herencia familiar pero con una impronta completamente distinta. El joven y talentoso mediocampista del Calcio Como, que fue mimado y llevado de a poco por Scaloni a pesar de las molestias físicas previas, aportará la cuota de frescura, panorama y juego asociado en Norteamérica, revalidando el legado mundialista de su padre con un fútbol de alta categoría.