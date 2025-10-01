El Inter Miami de Lionel Messi perdió por goleada frente a Chicago Fire

Inmediatamente Chicago volvió a ampliar por intermedio de Rominigue Kouamé, quien recibió en el punto penal, se deshizo de su marcador con frialdad y definió con el pie abierto y abajo con un remate pegado al palo que dejó inmóvil a Ustari.

Ya en el complemento, se vendría la reacción: Luis Suárez logró poner a tiro a Inter luego de una gran asistencia de Baltasar Rodríguez, que le permitió definir entrando al área chica y casi cayéndose para el 2-3. Y a los 74' recibió de Jordi Alba en el punto penal y le pegó con el interior del pie para sellar el empate.

A los 80', luego de una serie de tres rebotes en los que Inter Miami no pudo despejar la pelota de forma increíble, los visitantes consiguieron el cuarto. Justin Reynolds la empujó abajo del arco con asistencia de Brian Gutiérrez, y seguido a eso el propio Gutiérrez sacó un zapatazo al ángulo inatajable para Ustari.

La victoria como visitante le aseguró la clasificación a Chicago Fire a los playoffs, instancia a la que no accede desde 2017. Y a Inter Miami le asegura perder la punta; con un partido menos, queda a 9 del líder Philadelphia.

Es el segundo partido consecutivo en el que Messi no logra anotar, luego de haber convertido cinco goles en sus últimos tres encuentros (dos ante New York City, dos frente a DC United y uno contra Seattle Sounders). Aun así, se mantiene en lo más alto de la tabla de goleadores con 24 tantos y también lidera el rubro de asistencias, con 15 en la temporada.