La MLS sancionó a Rodrigo De Paul por fingir una falta en la última goleada de Inter Miami

Cabe señalar que la simulación de faltas es un tema recurrente en distintas ligas del mundo, y la MLS ha intensificado su política de castigos en los últimos años para reforzar su imagen de competencia seria. Para el volante campeón del mundo, esta situación representa un llamado de atención en su etapa en el fútbol norteamericano, aunque no altera su disponibilidad deportiva.

Mientras tanto, Inter Miami continúa en la pelea por consolidarse en la MLS con la presencia estelar de Lionel Messi, que volverá a comandar al equipo este fin de semana. La expectativa ahora estará puesta en cómo responde De Paul dentro de la cancha, tras haber quedado en el centro de la escena por un gesto que la liga consideró contrario al espíritu deportivo.