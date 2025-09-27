Inter Miami de Lionel Messi vs. Toronto FC, por la MLS 2025: horario, formaciones, y dónde ver en vivo
El equipo de Javier Mascherano llega clasificado a los playoffs, pero quiere seguir sumando triunfos; enfrente estará un Toronto ya eliminado.
Lionel Messi vuelve a saltar al césped con el Inter Miami en un duelo de la Major League Soccer (MLS) que despierta gran expectativa. Desde las 17:30, el equipo de Florida visitará al Toronto FC en el BMO Field, en Canadá, con la misión de sostener el buen momento que atraviesa y llegar en alza a los playoffs.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano ya aseguró su boleto a la postemporada, pero no se conforma. Con la Pulga como estandarte, y acompañado por figuras de renombre como Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Sergio Busquets, las Garzas atraviesa un presente de solidez y confianza.
Para Toronto, la situación es muy distinta. El equipo canadiense quedó fuera de la pelea tras el empate frente a Columbus Crew, que lo dejó sin chances matemáticas de avanzar. Sin embargo, el cuadro que dirige Robin Fraser no baja los brazos y se aferra al apoyo de su público para intentar cerrar la temporada con una imagen positiva. Jugar contra Messi y compañía representa una motivación especial.
Un punto llamativo es que, pese a su eliminación, Toronto no pierde desde finales de julio. Encadenó una serie de empates que le permitieron mantener cierta estabilidad, algo que intentará aprovechar para incomodar al conjunto de Miami. La localía en el BMO Field y la necesidad de regalarle una alegría a su gente serán los motores de un equipo que, aunque golpeado, quiere despedirse de pie.
Para Messi, cada partido en la MLS se convierte en una cita imperdible. Su presencia genera expectativa en cualquier estadio y eleva la vara de un torneo que ha ganado repercusión mundial con su llegada. Esta tarde, la cita en Canadá promete ser un nuevo capítulo en la historia de Inter Miami, que sueña en grande con su capitán al mando.
Inter Miami vs. Toronto FC: probables formaciones
- Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba o Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul o Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
- Toronto FC: Luka Gavran; Kosi Thompson, Sigurd Rosted, Raoul Petretta y Richie Laryea; Alonso Coello, Djordje Mihailovic y José Cifuentes; Theodor Corbeanu, Derrick Etienne Jr. y Jonathan Osorio. DT: Robin Fraser.
Inter Miami vs. Toronto FC: otros datos
- Hora: 17:30.
- Estadio: BMO Field, Toronto.
- TV: Apple TV.
