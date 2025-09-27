Inter Miami de Lionel Messi vs. Toronto FC, por la MLS 2025: horario, formaciones, y dónde ver en vivo

Un punto llamativo es que, pese a su eliminación, Toronto no pierde desde finales de julio. Encadenó una serie de empates que le permitieron mantener cierta estabilidad, algo que intentará aprovechar para incomodar al conjunto de Miami. La localía en el BMO Field y la necesidad de regalarle una alegría a su gente serán los motores de un equipo que, aunque golpeado, quiere despedirse de pie.