Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. Toronto FC
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Inter Miami vs. Toronto FC por la MLS.
Con la misión de sostener el buen momento que atraviesa y llegar en alza a los playoffs de la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi vuelve a saltar al césped con el Inter Miami desde las 17:30 ante Toronto FC en el BMO Field, en Canadá.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano ya aseguró su boleto a la postemporada, pero no se conforma. Con la Pulga como estandarte, y acompañado por figuras de renombre como Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Sergio Busquets, las Garzas atraviesa un presente de solidez y confianza.
Para Toronto, la situación es muy distinta. El equipo canadiense quedó fuera de la pelea tras el empate frente a Columbus Crew, que lo dejó sin chances matemáticas de avanzar. Un punto llamativo es que, pese a su eliminación, Toronto no pierde desde finales de julio. Encadenó una serie de empates que le permitieron mantener cierta estabilidad, algo que intentará aprovechar para incomodar al conjunto de Miami.
El probable 11 inicial de Toronto FC vs. Inter Miami por la MLS
- Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba o Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul o Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
La posible formación de Toronto FC vs. Inter Miami por la MLS
- Toronto FC: Luka Gavran; Kosi Thompson, Sigurd Rosted, Raoul Petretta y Richie Laryea; Alonso Coello, Djordje Mihailovic y José Cifuentes; Theodor Corbeanu, Derrick Etienne Jr. y Jonathan Osorio. DT: Robin Fraser.
Cuánto cuesta Apple TV para ver a Lionel Messi
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción. El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
Quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
