Sergio Busquets le pone punto final a su carrera: "Estos serán mis últimos meses"
El histórico mediocampista español confirmó que dejará la actividad al final de la temporada 2025 de la MLS, tras una carrera llena de títulos y momentos inolvidables.
Sergio Busquets, uno de los grandes referentes del fútbol mundial de las últimas décadas y socio de Lionel Messi en uno de los mejores Barcelona de la historia, anunció oficialmente que su carrera profesional llegará a su fin en los próximos meses.
El mediocampista de 37 años, hoy figura del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), utilizó sus redes sociales para difundir un video emotivo en el que repasó su trayectoria y reveló que la actual campaña será la última de su vida deportiva.
“Ha llegado el momento de despedirme. Estos serán mis últimos meses en un campo de juego”, expresó el futbolista en un mensaje cargado de imágenes que lo mostraban desde sus inicios como juvenil, su extenso paso por el Barcelona y sus logros con la selección española.
La noticia impactó en el mundo del deporte, dado que se trata de un jugador que marcó una era en la posición de mediocampista defensivo. En su video de despedida, definió al Barcelona como “el club de su vida” y agradeció la oportunidad de vestir su camiseta durante tantos años.
También dedicó palabras de gratitud al Inter Miami, institución que lo recibió en 2023 junto a Lionel Messi y Jordi Alba en un proyecto ambicioso que buscó potenciar la liga estadounidense. “Gracias al club por darme la posibilidad de vivir esta nueva experiencia. Me retiro pleno y agradecido”, aseguró.
A nivel personal, el mediocampista no se olvidó de mencionar a su familia y a todos aquellos que lo acompañaron en el camino. Según el calendario, todavía le restan al menos cinco compromisos en la fase regular de la MLS, a los que podrían sumarse los partidos de playoffs en caso de que el Inter avance.
La exitosísima trayectoria de Sergio Busquets
Busquets debutó en el Barça en 2008 y rápidamente se consolidó en el once titular de Pep Guardiola. Desde ese rol de volante central redefinió la función táctica de su puesto, transformándose en el nexo perfecto entre la defensa y los circuitos creativos del equipo catalán.
Con la camiseta blaugrana conquistó un sinfín de trofeos, incluidos múltiples títulos de Liga, Champions League y el histórico Sextete de 2009, que lo convirtió en parte fundamental de un equipo considerado de los mejores de la historia.
Con la Roja, Busquets sumó 143 presentaciones y fue pieza clave en la obtención de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012. Tras la eliminación en Qatar 2022, decidió cerrar su ciclo internacional, aunque lo hizo siendo un referente absoluto de su generación.
El palmarés completo de Sergio Busquets
Barcelona
- 9 Ligas de España
- 3 Champions League
- 3 Mundiales de Clubes
- 3 Supercopas de Europa
- 7 Copas del Rey
- 7 Supercopas de España
Inter Miami
- 1 Supporter's Shield
- 1 Leagues Cup
Selección de España
- Mundial Sudáfrica 2010
- Eurocopa Polonia y Ucrania 2012
