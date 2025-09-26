Sergio Busquets le pone punto final a su carrera: "Estos serán mis últimos meses"

También dedicó palabras de gratitud al Inter Miami, institución que lo recibió en 2023 junto a Lionel Messi y Jordi Alba en un proyecto ambicioso que buscó potenciar la liga estadounidense. “Gracias al club por darme la posibilidad de vivir esta nueva experiencia. Me retiro pleno y agradecido”, aseguró.

A nivel personal, el mediocampista no se olvidó de mencionar a su familia y a todos aquellos que lo acompañaron en el camino. Según el calendario, todavía le restan al menos cinco compromisos en la fase regular de la MLS, a los que podrían sumarse los partidos de playoffs en caso de que el Inter avance.

La exitosísima trayectoria de Sergio Busquets

Busquets debutó en el Barça en 2008 y rápidamente se consolidó en el once titular de Pep Guardiola. Desde ese rol de volante central redefinió la función táctica de su puesto, transformándose en el nexo perfecto entre la defensa y los circuitos creativos del equipo catalán.

Con la camiseta blaugrana conquistó un sinfín de trofeos, incluidos múltiples títulos de Liga, Champions League y el histórico Sextete de 2009, que lo convirtió en parte fundamental de un equipo considerado de los mejores de la historia.

Con la Roja, Busquets sumó 143 presentaciones y fue pieza clave en la obtención de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012. Tras la eliminación en Qatar 2022, decidió cerrar su ciclo internacional, aunque lo hizo siendo un referente absoluto de su generación.

El palmarés completo de Sergio Busquets

Barcelona

9 Ligas de España

3 Champions League

3 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

7 Copas del Rey

7 Supercopas de España

Inter Miami

1 Supporter's Shield

1 Leagues Cup

Selección de España

Mundial Sudáfrica 2010

Eurocopa Polonia y Ucrania 2012