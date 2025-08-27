El jugador italiano que anunció su retiro del fútbol a los 34 años por una grave lesión
Alessandro Florenzi, campeón de la Eurocopa 2021, colgó los botines tras una larga recuperación que apenas le permitió jugar cuatro minutos en la última temporada.
Alessandro Florenzi decidió ponerle punto final a su carrera profesional a los 34 años, luego de una extensa trayectoria marcada por grandes momentos y también por lesiones que complicaron su rendimiento en los últimos años. El anuncio lo realizó a través de un mensaje en redes sociales acompañado de un emotivo video en el que agradeció a compañeros, entrenadores y aficionados por el apoyo recibido a lo largo de su vida deportiva.
El lateral derecho romano inició su carrera en la Roma, club donde disputó 280 partidos y llegó a ser capitán tras heredar la cinta de Daniele De Rossi. Además, vistió las camisetas de Crotone, Paris Saint-Germain (PSG), Valencia y Milan, donde jugó sus últimos encuentros oficiales. En total, sumó más de 500 partidos a nivel de clubes, con 34 goles y 43 asistencias.
Su mayor logro llegó con la Selección de Italia en la Eurocopa 2021, torneo en el que disputó el debut y la final, aunque una lesión en el gemelo le impidió tener más minutos. En total, jugó 49 partidos con la Azzurra y convirtió dos goles. Sin embargo, nunca pudo cumplir el sueño de disputar un Mundial: no estuvo en Brasil 2014 y la selección no clasificó en 2018 ni 2022.
El golpe definitivo en su carrera se produjo en julio de 2024, cuando sufrió la rotura de ligamento cruzado y menisco en un amistoso frente al Manchester City tras un choque con Erling Haaland. Esa lesión lo dejó ocho meses fuera de las canchas. Pese a que en marzo pudo regresar al banco de suplentes, apenas sumó cuatro minutos oficiales en la última fecha de la Serie A contra Monza.
Esa aparición terminó siendo la última de su carrera. “Gracias por todo”, escribió en su despedida, reflejando tanto la gratitud como la nostalgia de quien dedicó 14 años al fútbol profesional.
Su salida deja un vacío en el Milan y en el fútbol italiano, donde fue un referente de compromiso y liderazgo. Aunque las lesiones precipitaron su adiós, Florenzi se marcha con la frente en alto, después de haber dejado una huella en cada equipo en el que jugó.
