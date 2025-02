El jugador que brilló en el fútbol europeo pero las adicciones lo opacaron

La vida de un futbolista no siempre es color de rosas. Aunque parezca que viven sin preocupaciones, no siempre pueden darse ciertos gustos, como salir a cenar afuera o de fiesta. Esto se debe a los extremos cuidados que deben seguir para rendir dentro del campo de juego. El fútbol no perdona, y un mal cuidado ocasiona no solo una mala performance, sino que también lesiones y diversos problemas físicos.